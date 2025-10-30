Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w pobliżu Nowego Dworu Mazowieckiego Źródło: Google / TVN24

Służby otrzymały zgłoszenie o kolizji auta z łosiem w czwartek tuż przed godziną 6. Doszło do niej na lokalnej drodze w rejonie miejscowości Śniadowo i Falbogi Borowe w gminie Pomiechówek.

- Kierujący pojazdem marki Alfa romeo 26-letni mieszkaniec gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim uderzył w łosia - informuje komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kierowca trafił do szpitala

I dodaje, że kierowca doznał urazu głowy. Został przewieziony do szpitala, ponieważ rana wymagała opatrzenia. - Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Z uwagi na uszkodzenia pojazdu, policjanci zatrzymali jego dowód rejestracyjny - mówi kom. Wielocha.

Łoś nie przeżył zderzenia z autem. Usunięciem jego truchła z jezdni oraz zabezpieczeniem miejsca zdarzenia zajęli się strażacy. W działaniach brały udział zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz OSP Pomiechówek.

