Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala

Służby otrzymały zgłoszenie o kolizji auta z łosiem w czwartek tuż przed godziną 6. Doszło do niej na lokalnej drodze w rejonie miejscowości Śniadowo i Falbogi Borowe w gminie Pomiechówek.
- Kierujący pojazdem marki Alfa romeo 26-letni mieszkaniec gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim uderzył w łosia - informuje komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kierowca trafił do szpitala
I dodaje, że kierowca doznał urazu głowy. Został przewieziony do szpitala, ponieważ rana wymagała opatrzenia. - Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Z uwagi na uszkodzenia pojazdu, policjanci zatrzymali jego dowód rejestracyjny - mówi kom. Wielocha.
Łoś nie przeżył zderzenia z autem. Usunięciem jego truchła z jezdni oraz zabezpieczeniem miejsca zdarzenia zajęli się strażacy. W działaniach brały udział zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz OSP Pomiechówek.
