Ciężarówka z betonowymi płytami rozbiła się na barierach. "Prawdopodobnie wystrzeliła opona"

Do zdarzenia doszło na krajowej "7" koło Płońska (woj. mazowieckie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło około godziny 11.30 na drodze krajowej numer 7 w rejonie miejscowości Cempkowo w powiecie płońskim. Uczestniczył w nim pojazd ciężarowy, przewożący na naczepie betonowe płyty.

"Jak wstępnie ustalono, w pojeździe jadącym w kierunku Gdańska prawdopodobnie wystrzeliła opona. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w betonowe bariery oddzielające pasy ruchu, a następnie przejechał na przeciwległy pas prowadzący w kierunku Warszawy, gdzie uderzył w bariery energochłonne" - informuje płońska policja na Facebooku.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że kierowca ciężarówki, 69-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, trafił do szpitala.

W wyniku kolizji ciężarówki z barierami uszkodzeniu uległo także auto osobowe, jadące w stronę Warszawy. Jak opisała rzeczniczka płońskiej policji, betonowe bariery oddzielające jezdnię zostały zepchnięte przez ciężarówkę niemal pod ekrany akustyczne i bariery energochłonne po drugiej stronie drogi. Właśnie między nimi znalazła się osobówka. - Kierowcy nic się nie stało - zaznaczyła nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Ciężarówka uderzyła w bariery na krajowej "7" Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7" Źródło: Policja Płońsk Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7" Źródło: Policja Płońsk Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7" Źródło: Policja Płońsk Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7" Źródło: Policja Płońsk Auto osobowe uszkodzone w wyniku kolizji ciężarówki z barierami Źródło: Policja Płońsk

Ogromne utrudnienia w ruchu

Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu na odcinku między Płońskiem a Zakroczymiem. Początkowo, jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. - Jeden pas w kierunku Gdańska został udrożniony. Ruch w kierunku Warszawy jest zablokowany. Auta kierowane są na drogę serwisową - przekazała rzeczniczka płońskiej policji.

Ostrzegła, że utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Zanim służby będą mogły uprzątnąć jezdnię, konieczne jest usunięcie rozbitej ciężarówki, co poprzedzi rozładowanie i wywiezienie betonowych płyt, które przewoziła.

