Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ciężarówka z betonowymi płytami rozbiła się na barierach. "Prawdopodobnie wystrzeliła opona"

Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Do zdarzenia doszło na krajowej "7" koło Płońska (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Samochód ciężarowy przebił bariery oddzielające jezdnię na krajowej "7" koło Płońska i uderzył w ekrany dźwiękochłonne przy przeciwnym pasie ruchu. Jego kierowca trafił do szpitala. Uszkodzone bariery zniszczyły dodatkowo auto osobowe. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana, a ruch w stronę Gdańska jest poważnie utrudniony.

Do zdarzenia doszło około godziny 11.30 na drodze krajowej numer 7 w rejonie miejscowości Cempkowo w powiecie płońskim. Uczestniczył w nim pojazd ciężarowy, przewożący na naczepie betonowe płyty.

"Jak wstępnie ustalono, w pojeździe jadącym w kierunku Gdańska prawdopodobnie wystrzeliła opona. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w betonowe bariery oddzielające pasy ruchu, a następnie przejechał na przeciwległy pas prowadzący w kierunku Warszawy, gdzie uderzył w bariery energochłonne" - informuje płońska policja na Facebooku.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że kierowca ciężarówki, 69-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, trafił do szpitala.

W wyniku kolizji ciężarówki z barierami uszkodzeniu uległo także auto osobowe, jadące w stronę Warszawy. Jak opisała rzeczniczka płońskiej policji, betonowe bariery oddzielające jezdnię zostały zepchnięte przez ciężarówkę niemal pod ekrany akustyczne i bariery energochłonne po drugiej stronie drogi. Właśnie między nimi znalazła się osobówka. - Kierowcy nic się nie stało - zaznaczyła nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Ciężarówka uderzyła w bariery na krajowej "7"
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Źródło: Policja Płońsk
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Źródło: Policja Płońsk
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Źródło: Policja Płońsk
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
Źródło: Policja Płońsk
Auto osobowe uszkodzone w wyniku kolizji ciężarówki z barierami
Auto osobowe uszkodzone w wyniku kolizji ciężarówki z barierami
Źródło: Policja Płońsk

Ogromne utrudnienia w ruchu

Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu na odcinku między Płońskiem a Zakroczymiem. Początkowo, jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. - Jeden pas w kierunku Gdańska został udrożniony. Ruch w kierunku Warszawy jest zablokowany. Auta kierowane są na drogę serwisową - przekazała rzeczniczka płońskiej policji.

Ostrzegła, że utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Zanim służby będą mogły uprzątnąć jezdnię, konieczne jest usunięcie rozbitej ciężarówki, co poprzedzi rozładowanie i wywiezienie betonowych płyt, które przewoziła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Tramwaj potrącił 13-latkę
Wola
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. Ranni
OGLĄDAJ: Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę
Szymon Hołownia

Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę
NA ŻYWO

Szymon Hołownia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawiePłońskPolicja
Czytaj także:
Ktoś zamontował tajemniczą kamerę na znaku drogowym
Tajemnicze pudełko na znaku drogowym. W środku była kamera
Śródmieście
Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Zaginął ksiądz. Komunikat diecezji, apel policji
Praga Południe
Podejrzany o oszustwo metodą "na policjanta"
Mówił, że pracuje jako kurier odbierający pieniądze za wózki
Wesoła
Znaleziono niewybuch (zdj ilus)
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych, trzech oskarżonych
komputer
Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Tramwaj potrącił 13-latkę
Wola
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w alei Krakowskiej
Włochy
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zamkną fragment Modlińskiej
Białołęka
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
Śródmieście
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
Śródmieście
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
Mokotów
Otwarcie Pawilonu Tańca
Neon już świeci. Ten pawilon będzie domem tańca
Piotr Bakalarski
Sławomir Mentzen
Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek
Śródmieście
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
W piątek mecz na Narodowym
Praga Południe
Frezowanie alei Waszyngtona
Remont w alei Waszyngtona
Praga Południe
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
Śródmieście
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy fundamenty i chodniki. Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Ulice
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra
Śródmieście
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. Ranni
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Łopacianka
Był pijany, miał zakaz, doprowadził do zderzenia. Zginął drugi kierowca
Kontrabanda znaleziona w kontenerach
Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel
Kolizja na Łopuszańskiej
Mała kolizja, duże korki
Włochy
Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca
Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Pożar mieszkania na piątym piętrze
Rembertów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki