Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze

Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Źródło: KWP zs. w Radomiu
Pies zaatakował 11-latka jadącego hulajnogą. Chłopiec próbował uciec przed agresywnym zwierzęciem, ale wywrócił się na jezdnię. Policja podaje, że trafił do szpitala ze złamaną ręką. Konsekwencje może ponieść właściciel psa.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 21 sierpnia na terenie jednej z miejscowości w gminie Płońsk. Policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku psa na 11-latka poruszającego się hulajnogą po publicznej drodze.

"Dziecko, posiadające kartę rowerową, jechało prawidłowo, gdy nagle z terenu jednej z posesji, która jest nieogrodzona, wybiegł pies. Zwierzę goniło chłopca, ujadało i było agresywne. W pewnym momencie uderzyło w hulajnogę, co spowodowało, że dziecko straciło równowagę i przewróciło się na jezdnię" - relacjonuje przebieg zdarzenia nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Jak dodaje, podczas upadku chłopiec złamał rękę i konieczne było przewiezienie go do szpitala.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów
Ulice
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
Śródmieście
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany

"Właściciel psa odpowiada za jego zachowanie"

"W sprawie prowadzone jest postępowanie, a policjanci przypominają, że właściciel psa odpowiada za jego zachowanie" - zaznacza rzeczniczka płońskiej policji.

Przypomina także, że zasady dotyczące odpowiedzialności właścicieli za zwierzęta reguluje artykuł 77 kodeksu wykroczeń. "Brak nadzoru nad psem może zakończyć się odpowiedzialnością przed sądem i realnymi konsekwencjami finansowymi lub karnymi" - podkreśla nadkom. Drężek-Zmysłowska.

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Artykuł 77 Kodeksu wykroczeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PłońskPolicjaWypadki i kolizje w Warszawie
