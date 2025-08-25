Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze

Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach Źródło: KWP zs. w Radomiu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 21 sierpnia na terenie jednej z miejscowości w gminie Płońsk. Policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku psa na 11-latka poruszającego się hulajnogą po publicznej drodze.

"Dziecko, posiadające kartę rowerową, jechało prawidłowo, gdy nagle z terenu jednej z posesji, która jest nieogrodzona, wybiegł pies. Zwierzę goniło chłopca, ujadało i było agresywne. W pewnym momencie uderzyło w hulajnogę, co spowodowało, że dziecko straciło równowagę i przewróciło się na jezdnię" - relacjonuje przebieg zdarzenia nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Jak dodaje, podczas upadku chłopiec złamał rękę i konieczne było przewiezienie go do szpitala.

"Właściciel psa odpowiada za jego zachowanie"

"W sprawie prowadzone jest postępowanie, a policjanci przypominają, że właściciel psa odpowiada za jego zachowanie" - zaznacza rzeczniczka płońskiej policji.

Przypomina także, że zasady dotyczące odpowiedzialności właścicieli za zwierzęta reguluje artykuł 77 kodeksu wykroczeń. "Brak nadzoru nad psem może zakończyć się odpowiedzialnością przed sądem i realnymi konsekwencjami finansowymi lub karnymi" - podkreśla nadkom. Drężek-Zmysłowska.

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Artykuł 77 Kodeksu wykroczeń

