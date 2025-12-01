Logo TVN Warszawa
Okolice

Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście

Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Prace w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku
Jest jednym z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce i jedną z najstarszych świątyń ceglanych na Mazowszu. Podczas prac konserwatorskich w kościele Świętego Dominika w Płocku dokonano odkrycia.

Na początku listopada pracownicy płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów w Warszawie odebrali prace konserwatorskie prowadzone przy późnobarokowej ambonie w kościele pod wezwaniem św. Dominika.

Odkryli zamurowane przejście na ambonę

Choć prace miały charakter techniczny - oczyszczono powierzchnię ambony, uzupełniono ubytki, odtworzono brakujące elementy - to w ich trakcie doszło do kilku odkryć.

"Podczas demontażu współczesnych stopni prowadzących na ambonę odkuto fragmenty tynku, pod którym ukazał się wątek ceglany sugerujący zamurowane przejście na ambonę" - zaznaczył konserwator. Kolejnym odkryciem były znajdujące się na fragmentach pierwotnego tynku znaki wykonane czarnym konturem.

Prace w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku
Odkrycia podczas prac
Odkrycia podczas prac
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku
Odkrycia podczas prac
Odkrycia podczas prac
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku
Odkrycia podczas prac
Odkrycia podczas prac
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku

Jeden z najstarszych kościołów dominikańskich

Jak podkreślił konserwator, konsekrowany pomiędzy 1234 a 1237 rokiem kościół św. Dominika w Płocku (tzw. kościół na Górkach) to jeden z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce. "Jest to także jeden z najstarszych kościołów ceglanych na Mazowszu" - zaznaczył.

Obiekt wybudowano poza murami miejskimi. W latach 1573-1590 kościół przebudowano w stylu renesansowym. Dalsza modernizacja prowadzona była w pierwszej połowie XVIII wieku. Wtedy wnętrze świątyni otrzymało późnobarokowy wystrój. "Do chwili obecnej z tego okresu zachował się rozbudowany trójkondygnacyjny ołtarz główny oraz ambona" - zaznaczył Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W 1959 roku kościół wraz z zespołem klasztornym został wpisany do rejestru zabytków.

Skrytka pod podłogą, a w niej cenne dokumenty, zdjęcia, mapy, pamiętniki
Skrytka pod podłogą, a w niej cenne dokumenty, zdjęcia, mapy, pamiętniki

Praga Południe

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku

Zabytki Kościół katolicki Historia Historia Warszawy ciekawostki
