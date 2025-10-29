Elewacja katedry po pracach Źródło: WUOZ, Delegatura w Płocku

10 października konserwator odebrał prace, prowadzone przy tylnej elewacji Katedry Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. "Przeprowadzone roboty budowlane objęły m.in. wykonanie izolacji poziomej i obróbek blacharskich oraz renowację tynków i malowanie elewacji. Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową schodów i ich renowację, odnowione zostały balustrady oraz balkon nad kruchtą. Konserwacji poddane zostały także drzwi wejściowe oraz stolarka okienna" - wymienił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Prace były realizowane dzięki udzielonej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2025.

Oprócz dotacji na odebrane prace konserwatorskie MWKZ przyznał również dofinansowanie na opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej, ekspertyzy mykologicznej oraz na specjalistyczne badania zawilgocenia i zasolenia stropów, które będą niezbędne do wykonania remontu zadaszenia głównego budynku w kompleksie świątynno-klasztornym.

Katedra z początku XX wieku

Jak wyjaśnił konserwator, ruch mariawicki powstał w 1893 roku w Płocku, w wyniku objawień, jakie miała otrzymać siostra Maria Franciszka Kozłowska. W 1902 roku Mariawici zakupili działkę wraz z dworkiem, gdzie początkowo mieściła się kaplica.

Budowę obecnej katedry rozpoczęto w 1911 roku, a zakończono w 1914. "Projekt założenia katedralno-klasztornego wykonał arcybiskup Jan Maria Michał Kowalski – lider i reformator Mariawitów. Główny budynek pełnił funkcję sakralną, mieszkalną i administracyjną" - wyjaśnił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Po obu stronach świątyni powstały skrzydła klasztorne. Całość założenia dopełniały ogrody.