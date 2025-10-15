Woda w 11 miejscowościach na Mazowszu nie nadaje się do picia

Woda, pochodząca z wodociągu publicznego Górki zasilającego następujące miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ul. Nadwiślańską w Płocku, nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
Zanieczyszczenie stwierdzono, po pobraniu próbki wody ze szkoły podstawowej. "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 13 października 2025 roku z punktu poboru: Szkoła Podstawowa im. Obr. Dobrzykowa, Dobrzyków, ul. Obrońców Dobrzykowa 35 informuje o obecności w wodzie bakterii grupy coli" - przekazał w komunikacie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.
"Badanie mikrobiologiczne wody nie zostało zakończone i nie znana jest liczba enterokoków kałowych" - doprecyzowano.
Woda nie nadaje się do spożycia
Do czasu wykluczenia obecności enterokoków kałowych w wodzie z wodociągu publicznego w Górkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku stwierdził brak przydatności wody do spożycia.
W związku z tym woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków. Nie należy jej też wykorzystywać do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Nie nadaje się także do kąpieli, mycia zębów, czy przemywania otwartych zranień.
Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. WC.
Dystrybucja wody
Burmistrz miasta i gminy Gąbin poinformował, że zapewni butelkowaną wodę do celów spożywczych i sanitarnych. Woda będzie dystrybuowana przez Sołtysów oraz w siedzibie OSP Dobrzyków i OSP Troszyn Polski.
Zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych w miejscowościach Dobrzyków oraz Borki, zajęcia opiekuńcze w przedszkolach w miejscowościach Dobrzyków oraz Borki oraz zajęcia opiekuńcze w żłobku w Dobrzykowie będą odbywały się w trybie normalnym z zapewnieniem środków bezpieczeństwa.
"Ponadto woda w sieci wodociągowej została zachlorowana, sieć jest płukana. Woda zostanie poddana kolejnemu badaniu epidemiologicznemu" - podano w komunikacie na stronie miasta i gminy Gąbin.
