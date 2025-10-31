Naczelnik "po użyciu" alkoholu w komendzie, wcześniej miał prowadzić samochód

Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim Źródło: Google Earth

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że naczelnik wydziału prewencji w Pionkach (Mazowieckie) pojawił się na służbie pod wpływem alkoholu, a wcześniej miał prowadzić auto. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z oficerem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, młodszym aspirantem Piotrem Pokorskim, który potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia.

Policjant "po użyciu"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 października. - Zatrzymano prawo jazdy naczelnika wydziału prewencji w Pionkach z powodu prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu. Policjant pojawił się w komendzie po użyciu alkoholu, wykryto u niego 0,18 miligramy na litr (około 0,35 promila - red) w wydychanym powietrzu. Tego samego dnia został zawieszony w obowiązkach służbowych - przekazał.

Jak dodał, rozpoczęto procedurę wydalenia funkcjonariusza ze służby.