Okolice Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty Oprac. Katarzyna Kędra |

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Jak opisała piaseczyńska policja, w jednym ze sklepów na terenie Piaseczna pojawił się 36-letni mężczyzna. Jego zachowanie od początku wzbudzało uwagę pracowników sklepu, którzy na kamerach monitoringu obserwowali to, co robi. Kiedy postanowił on opuścić sklep, nie płacąc za towar, poinformowali policję.

- Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki. Zauważyli mężczyznę w pobliżu stacji benzynowej i tam go zatrzymali - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Straty na pięć tysięcy złotych

Skradzione przedmioty, które miał przy sobie mężczyzna, wróciły do sklepu. 36-letni obywatel Ukrainy trafił do policyjnej celi.

- Nie była to jedyna kradzież której dokonał mężczyzna. Wcześniej dwukrotnie pojawił się w tym samym sklepie na przełomie kwietnia i maja. Jego łupem również padły okulary pływackie oraz namioty. 36-latek usłyszał zarzut dotyczący dokonania kradzieży artykułów sportowych o łącznej wartości ponad pięciu tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podkreśliła policjantka.

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

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