Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty
Jak opisała piaseczyńska policja, w jednym ze sklepów na terenie Piaseczna pojawił się 36-letni mężczyzna. Jego zachowanie od początku wzbudzało uwagę pracowników sklepu, którzy na kamerach monitoringu obserwowali to, co robi. Kiedy postanowił on opuścić sklep, nie płacąc za towar, poinformowali policję.
- Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki. Zauważyli mężczyznę w pobliżu stacji benzynowej i tam go zatrzymali - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.
Straty na pięć tysięcy złotych
Skradzione przedmioty, które miał przy sobie mężczyzna, wróciły do sklepu. 36-letni obywatel Ukrainy trafił do policyjnej celi.
- Nie była to jedyna kradzież której dokonał mężczyzna. Wcześniej dwukrotnie pojawił się w tym samym sklepie na przełomie kwietnia i maja. Jego łupem również padły okulary pływackie oraz namioty. 36-latek usłyszał zarzut dotyczący dokonania kradzieży artykułów sportowych o łącznej wartości ponad pięciu tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podkreśliła policjantka.
Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.