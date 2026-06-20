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Okolice

Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty

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Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
Policjanci z Piaseczna zatrzymali 36-latka podejrzanego o kradzież okularów i namiotów. Straty oszacowano na ponad pięć tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi pięć lat pozbawienia wolności.

Jak opisała piaseczyńska policja, w jednym ze sklepów na terenie Piaseczna pojawił się 36-letni mężczyzna. Jego zachowanie od początku wzbudzało uwagę pracowników sklepu, którzy na kamerach monitoringu obserwowali to, co robi. Kiedy postanowił on opuścić sklep, nie płacąc za towar, poinformowali policję. 

- Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki. Zauważyli mężczyznę w pobliżu stacji benzynowej i tam go zatrzymali - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Straty na pięć tysięcy złotych

Skradzione przedmioty, które miał przy sobie mężczyzna, wróciły do sklepu. 36-letni obywatel Ukrainy trafił do policyjnej celi.

- Nie była to jedyna kradzież której dokonał mężczyzna. Wcześniej dwukrotnie pojawił się w tym samym sklepie na przełomie kwietnia i maja. Jego łupem również padły okulary pływackie oraz namioty. 36-latek usłyszał zarzut dotyczący dokonania kradzieży artykułów sportowych o łącznej wartości ponad pięciu tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podkreśliła policjantka.

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaPiaseczno
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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