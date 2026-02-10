Płonął samochód, ogień przeniósł się na elewację domu

We wtorek kilka minut przed północą strażacy zostali zaalarmowani o pożarze w miejscowości Pasek koło Wołomina.
- Przy ulicy Klonowej doszło do pożaru zaparkowanego obok domu jednorodzinnego samochodu dostawczego, w wyniku którego uszkodzona została elewacja budynku o powierzchni 50 metrów kwadratowych - przekazał nam kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
W gaszeniu pożaru brały udział jeden zastęp strażacki z Tłuszcza oraz ochotnicy z Dobczyna. Nikomu nic się nie stało. Ogień nie przeniósł się do wnętrza budynku. Kapitan Sobków przekazał, że ewakuacja nie była potrzebna - mieszkańcy sami opuścili budynek.
