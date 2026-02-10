Logo TVN Warszawa
Okolice

Płonął samochód, ogień przeniósł się na elewację domu

Pożar w miejscowości Pasek
Pożar w miejscowości Pasek
Źródło: KP PSP Wołomin
W miejscowości Pasek (Mazowieckie) wybuchł pożar w zaparkowanym obok domu samochodzie. Ogień przedostał się na elewację budynku.

We wtorek kilka minut przed północą strażacy zostali zaalarmowani o pożarze w miejscowości Pasek koło Wołomina.

- Przy ulicy Klonowej doszło do pożaru zaparkowanego obok domu jednorodzinnego samochodu dostawczego, w wyniku którego uszkodzona została elewacja budynku o powierzchni 50 metrów kwadratowych - przekazał nam kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Pożar w miejscowości Pasek
Pożar w miejscowości Pasek
Źródło: KP PSP Wołomin

W gaszeniu pożaru brały udział jeden zastęp strażacki z Tłuszcza oraz ochotnicy z Dobczyna. Nikomu nic się nie stało. Ogień nie przeniósł się do wnętrza budynku. Kapitan Sobków przekazał, że ewakuacja nie była potrzebna - mieszkańcy sami opuścili budynek.

Czytaj też: W wieżowcu zawalił się podwieszany sufit, lobby zalała woda

Klatka kluczowa-209724
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Wołomin

WołominStraż pożarnaPożary
