Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy
W sieci zauważyli reklamę dotyczącą inwestycji z "szybkim i bezpiecznym zyskiem z akcji". Skuszeni, przelali firmie inwestycyjnej początkowo 500 złotych.
"Prawdziwy dramat zaczął się wtedy, gdy postanowili się wycofać i sfinalizować wypłatę rzekomo zarobionych pieniędzy. Wówczas skontaktował się z nimi fałszywy konsultant. Oświadczył, że warunkiem niezbędnym do przelania gotówki na ich konto jest instalacja na telefonie komórkowym specjalnej aplikacji pomocniczej. W rzeczywistości była to aplikacja do zdalnego sterowania urządzeniem (zdalny pulpit)" - przekazuje nadkom. Milena Kopczyńska z pułtuskiej policji.
Zainstalowali program i stracili wszystko
Małżonkowie, nieświadomi zagrożenia zainstalowali program, a wtedy oszuści przejęli pełną kontrolę nad ich telefonem. Zalogowali się do ich bankowości elektronicznej i wykonali serię błyskawicznych przelewów na inne rachunki.
"W ten sposób starsi ludzie w kilka chwil stracili blisko 400 tysięcy złotych - oszczędności całego życia" - dodaje nadkom. Milena Kopczyńska.
Rozmawiajcie ze swoimi rodzicami i dziadkami o metodach działania oszustów. Ostrzeżcie ich przed instalowaniem jakichkolwiek programów na polecenie osób dzwoniących.
Policjanci przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa:
- Nigdy nie instaluj nieznanych aplikacji: Jeśli "konsultant", "doradca finansowy" czy "agent" prosi cię o zainstalowanie programów w celu realizacji wypłaty lub pomocy technicznej - natychmiast się rozłącz. To stuprocentowa pułapka. Aplikacje dają obcym osobom pełny dostęp do twojego telefonu i konta bankowego.
- Pamiętaj, że bezpieczne inwestycje gwarantujące ogromne zyski bez żadnego ryzyka nie istnieją. Przestępcy celowo kuszą małą wpłatą początkową (np. kilkaset złotych), aby zdobyć twoje zaufanie.
- Chroń swoje dane bankowe. Pracownik banku ani legalny doradca inwestycyjny nigdy nie poprosi cię o podanie loginu, hasła do bankowości, pełnego numeru karty płatniczej czy kodów autoryzacyjnych SMS.