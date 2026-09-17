Okolice Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sieci zauważyli reklamę dotyczącą inwestycji z "szybkim i bezpiecznym zyskiem z akcji". Skuszeni, przelali firmie inwestycyjnej początkowo 500 złotych.

"Prawdziwy dramat zaczął się wtedy, gdy postanowili się wycofać i sfinalizować wypłatę rzekomo zarobionych pieniędzy. Wówczas skontaktował się z nimi fałszywy konsultant. Oświadczył, że warunkiem niezbędnym do przelania gotówki na ich konto jest instalacja na telefonie komórkowym specjalnej aplikacji pomocniczej. W rzeczywistości była to aplikacja do zdalnego sterowania urządzeniem (zdalny pulpit)" - przekazuje nadkom. Milena Kopczyńska z pułtuskiej policji.

Zainstalowali program i stracili wszystko

Małżonkowie, nieświadomi zagrożenia zainstalowali program, a wtedy oszuści przejęli pełną kontrolę nad ich telefonem. Zalogowali się do ich bankowości elektronicznej i wykonali serię błyskawicznych przelewów na inne rachunki.

"W ten sposób starsi ludzie w kilka chwil stracili blisko 400 tysięcy złotych - oszczędności całego życia" - dodaje nadkom. Milena Kopczyńska.

Rozmawiajcie ze swoimi rodzicami i dziadkami o metodach działania oszustów. Ostrzeżcie ich przed instalowaniem jakichkolwiek programów na polecenie osób dzwoniących. apelują policjanci do dzieci i wnuków seniorów

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Policjanci przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa:

Nigdy nie instaluj nieznanych aplikacji: Jeśli "konsultant", "doradca finansowy" czy "agent" prosi cię o zainstalowanie programów w celu realizacji wypłaty lub pomocy technicznej - natychmiast się rozłącz. To stuprocentowa pułapka. Aplikacje dają obcym osobom pełny dostęp do twojego telefonu i konta bankowego.

Pamiętaj, że bezpieczne inwestycje gwarantujące ogromne zyski bez żadnego ryzyka nie istnieją. Przestępcy celowo kuszą małą wpłatą początkową (np. kilkaset złotych), aby zdobyć twoje zaufanie.

Chroń swoje dane bankowe. Pracownik banku ani legalny doradca inwestycyjny nigdy nie poprosi cię o podanie loginu, hasła do bankowości, pełnego numeru karty płatniczej czy kodów autoryzacyjnych SMS.