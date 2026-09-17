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Okolice

Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy

Oszust miał wyłudzać przez portal ogłoszeniowy wrażliwe dane (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Chcieli poprawić swoje finanse i zainwestowali w akcje 500 złotych. Trafili na oszustów, a ci zdobyli dostęp do telefonu małżeństwa i wyczyścili ich konto. 70-latka i 75-latek stracili łącznie blisko 400 tysięcy złotych.

W sieci zauważyli reklamę dotyczącą inwestycji z "szybkim i bezpiecznym zyskiem z akcji". Skuszeni, przelali firmie inwestycyjnej początkowo 500 złotych.

"Prawdziwy dramat zaczął się wtedy, gdy postanowili się wycofać i sfinalizować wypłatę rzekomo zarobionych pieniędzy. Wówczas skontaktował się z nimi fałszywy konsultant. Oświadczył, że warunkiem niezbędnym do przelania gotówki na ich konto jest instalacja na telefonie komórkowym specjalnej aplikacji pomocniczej. W rzeczywistości była to aplikacja do zdalnego sterowania urządzeniem (zdalny pulpit)" - przekazuje nadkom. Milena Kopczyńska z pułtuskiej policji.

Zainstalowali program i stracili wszystko

Małżonkowie, nieświadomi zagrożenia zainstalowali program, a wtedy oszuści przejęli pełną kontrolę nad ich telefonem. Zalogowali się do ich bankowości elektronicznej i wykonali serię błyskawicznych przelewów na inne rachunki.

"W ten sposób starsi ludzie w kilka chwil stracili blisko 400 tysięcy złotych - oszczędności całego życia" - dodaje nadkom. Milena Kopczyńska.

Rozmawiajcie ze swoimi rodzicami i dziadkami o metodach działania oszustów. Ostrzeżcie ich przed instalowaniem jakichkolwiek programów na polecenie osób dzwoniących.
apelują policjanci do dzieci i wnuków seniorów
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Policjanci przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa:

  • Nigdy nie instaluj nieznanych aplikacji: Jeśli "konsultant", "doradca finansowy" czy "agent" prosi cię o zainstalowanie programów w celu realizacji wypłaty lub pomocy technicznej - natychmiast się rozłącz. To stuprocentowa pułapka. Aplikacje dają obcym osobom pełny dostęp do twojego telefonu i konta bankowego.
  • Pamiętaj, że bezpieczne inwestycje gwarantujące ogromne zyski bez żadnego ryzyka nie istnieją. Przestępcy celowo kuszą małą wpłatą początkową (np. kilkaset złotych), aby zdobyć twoje zaufanie.
  • Chroń swoje dane bankowe. Pracownik banku ani legalny doradca inwestycyjny nigdy nie poprosi cię o podanie loginu, hasła do bankowości, pełnego numeru karty płatniczej czy kodów autoryzacyjnych SMS.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Oszustwa internetoweoszustwaPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaPułtuskPolicja
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