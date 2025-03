W rezerwacie znaleźli nielegalny most

W całej Polsce powołano 53 nowe rezerwaty przyrody Źródło: Tomasz Wesołowski/Fakty po Południu TVN24

Na terenie Puszczy Słupeckiej powstała nielegalna przeprawa przez rzekę Czarną. Zbudowana została z drewnianych pali, a w pobliżu widać ślady cięć na drzewach. Konstrukcję znaleźli strażnicy leśni z Nadleśnictwa Drewnica, a policja szuka jej budowniczych.

Nielegalna przeprawa została odkryta w pierwszych dniach marca. Zauważyli ją strażnicy leśni, podczas rutynowej kontroli granic rezerwatu przyrody Puszcza Słupecka, na terenie leśnictwa Czarna Struga.

To drewniany most zbudowany na rzece Czarnej. Stanął na solidnych pniach, a jego nawierzchnię tworzą gęsto ułożone drewniane pale.

"Konstrukcja powstała z wykorzystaniem pni drzew, wywrotów oraz złomów znajdujących się w okolicy wykonanej przeprawy. Charakter budowli oraz sposób jej wykonania jednoznacznie świadczą o starannym i z premedytacją zaplanowanym działaniu na tym cennym obszarze chronionym" - zaznaczyło w komunikacie Nadleśnictwo Drewnica.

Nielegalny most na terenie rezerwatu Puszcza Słupecka Źródło: Nadleśnictwo Drewnica

Ślady cięć na pobliskich drzewach

Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Drewnica znaleźli ślady cięć wykonanych piłą łańcuchową na pobliskich drzewach. Natknęli się też na przygotowane wałki drewna. Jak podkreślili wskazuje to na przemyślane i zorganizowane działanie sprawcy. "Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną, która została dołączona do raportu i przekazana odpowiednim organom w celu dalszego postępowania" - dodali.

Nielegalny most na terenie rezerwatu Puszcza Słupecka Źródło: Nadleśnictwo Drewnica

Jak zapowiedzieli, sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 181 § 2 Kodeksu karnego

Zawiadomienie w tej sprawie zostało skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz do policji. "Póki co nie ustalono w jakim celu powstała ta nielegalna konstrukcja" - zaznaczyło Nadleśnictwo Drewnica.

Nielegalny most na terenie rezerwatu Puszcza Słupecka Źródło: Nadleśnictwo Drewnica

Rosną tam storczyki

Rezerwat Puszcza Słupecka utworzony został w 1993 roku. Położony jest w gminie Nieporęt, w powiecie legionowskim. Zajmuje powierzchnię 160,56 ha. Jest rezerwatem leśnym, częściowo udostępnionym dla ruchu turystycznego.

Jak podkreśliło Nadleśnictwo Drewnica, jest cennym przyrodniczo obszarem. "Celem jego ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych, w tym łęgów, grądów i borów, które stanowią siedlisko wielu chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, takich jak wawrzynek wilczełyko czy kilka gatunków storczyków" - podkreślono.

Dodano, że tego rodzaju tereny wymagają szczególnej ochrony i nadzoru, ponieważ nieprzemyślane działania mogą negatywnie wpływać na zachowanie naturalnego charakteru rezerwatu.