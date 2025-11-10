Logo TVN Warszawa
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni

34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Do zdarzenia doszło w Nasielsku (Mazowsze)
Źródło: Google Maps
34-letni mężczyzna był poszukiwany listami gończymi, nakazami doprowadzenia oraz na podstawie zarządzeń dotyczących ustalenia miejsca pobytu. Do odbycia miał łącznie karę trzech lat i 122 dni pozbawienia wolności.

W niedzielne popołudnie 9 listopada dzielnicowi z komisariatu w Nasielsku zatrzymali poszukiwanego 34-latka. Mężczyzna mieszkał na stałe w Holandii, gdzie od dłuższego czasu ukrywał się, uchylając się od odpowiedzialności karnej. Ma sporo na sumieniu.

Sześć postanowień

34-latek poszukiwany był listem gończym przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, w celu ustalenia miejsca pobytu oaz zatrzymania i odbycia kary sześciu miesięcy więzienia. Kolejna podstawa poszukiwań to również list gończy, wydany w tym wypadku przez sąd w Legionowie, w celu zatrzymania i odbycia kary dwóch lat więzienia.

- Ten sam sąd wydał za nim zarządzenie dotyczące ustalenia miejsca pobytu oraz nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze sześciu dni. Kolejny nakaz doprowadzenia wydany przez legionowski sąd dotyczył zatrzymania 34-latka i doprowadzenia go do zakładu karnego, celem odbycia kary 105 dni aresztu oraz ustalenia miejsca jego aktualnego pobytu - wskazała komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

To jednak nie koniec. Piąty nakaz ustalenia miejsca pobytu oraz doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia kary 11 dni aresztu wydał sąd w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto według kolejnego postanowienia sądu w Wałbrzychu mężczyzna powinien zostać doprowadzony do odbycia kary pół roku aresztu.

W sumie trzy lata i 122 dni

"Łącznie do odbycia ma karę 3 lat i 122 dni pozbawienia wolności, za przestępstwa dotyczące kradzieży z włamaniem, niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów, prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień oraz za wykroczenie i nieopłacenie w terminie nałożonej na niego grzywny" - podsumowała komisarz Wielocha.

34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
Ursynów
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Nowy Dwór Mazowiecki

NasielskPolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
