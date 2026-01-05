Zapaliła się sadza w kominie

W niedzielę o godzinie 19.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Narty w powiecie radomskim.
Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Strażacy apelują o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w tego typu sytuacjach. Przede wszystkim należy pamiętać o kontrolach przewodów kominowych, zachować bezpieczną odległość materiałów palnych od urządzeń grzejnych, a także instalować czujniki dymu i czadu.
Autorka/Autor: mm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Jedlińsk