Zapaliła się sadza w kominie

Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Radom
Źródło: Google Earth
W niedzielny wieczór strażacy interweniowali w jednym z domów w miejscowości Narty (Mazowieckie), gdzie doszło do pożaru sadzy w kominie. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. Strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w tego typu sytuacjach.

W niedzielę o godzinie 19.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Narty w powiecie radomskim.

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Źródło: OSP Jedlińsk

Strażacy apelują o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w tego typu sytuacjach. Przede wszystkim należy pamiętać o kontrolach przewodów kominowych, zachować bezpieczną odległość materiałów palnych od urządzeń grzejnych, a także instalować czujniki dymu i czadu.

Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Źródło: OSP Jedlińsk
pc

Autorka/Autor: mm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Jedlińsk

pożar Straż pożarna
