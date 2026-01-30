Przyjechali pomóc młodej kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka

Do zdarzenia doszło w okolicach Mławy (Mazowsze) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Policjanci z komendy powiatowej w Mławie otrzymali zgłoszenie dotyczące młodej kobiety, która potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Jako pierwsi na miejsce dotarli funkcjonariusze z zespołu patrolowo‑interwencyjnego. Wkrótce dojechała też załoga pogotowia ratunkowego.

"W domu znajdowała się 25‑letnia mieszkanka powiatu mławskiego, która wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Lekarz, który udzielał pomocy kobiecie stwierdził, że jest ona po porodzie" - relacjonuje w komunikacie młodszy aspirant Aleksandra Bardońska z mławskiej policji.

Znaleźli noworodka

Gdy kobietą zajmowali się medycy, policjanci usłyszeli ciche kwilenie. Zaczęli sprawdzać wszystkie pomieszczenia, szukając źródła dźwięku.

"Przeszukując kolejne miejsca, w szafce znaleźli noworodka bez żadnego zaopatrzenia. Dzięki ich czujności i zdecydowaniu dziecko zostało w porę odnalezione i natychmiast przekazane służbom medycznym" - dodaje mł. asp. Bardońska.

Kobieta i dziecko trafili do szpitala.

"Według wstępnych ustaleń noworodek był lekko wychłodzony, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - zaznacza mł. asp. Bardońska.

Trzy osoby zatrzymane

W domu przeprowadzone zostały oględziny. Przebieg czynności nadzorował prokurator z Prokuratury Rejonowej w Mławie. Śledczy zajmą się materiałem zgromadzonym w sprawie.

Podczas interwencji w budynku przebywały jeszcze cztery inne osoby. Policja podaje, że trzy z nich zostały zatrzymane. Wszyscy byli trzeźwi.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

