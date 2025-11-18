Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory

Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wznowiono ruch kolejowy na trasie Warszawa - Lublin
Źródło: TVN24
Wznowiono ruch na obu torach w rejonie stacji PKP Mika, gdzie doszło do uszkodzenia infrastruktury kolejowej. Na nasypie wciąż trwają jednak prace naprawcze. Premier Donald Tusk poinformował, że celem aktu dywersji było najpewniej spowodowanie katastrofy kolejowej. Reporter TVN24 opisuje, że w miejscu eksplozji tory znajduje się na wysokim nasypie, tuż przed mostem, a pociągi rozwijają tu duże prędkości.

W weekend doszło do uszkodzenia infrastruktury kolejowej między Warszawą a Lublinem. Chodzi o linię kolejową numer 7 na trasie Warszawa Wschodnia - Dorohusk. Ustalenia służb wskazują, że doszło do uszkodzenia torów przy użyciu materiałów wybuchowych w rejonie stacji PKP Mika koło Garwolina, a także zniszczenia infrastruktury kolejowej w okolicach miejscowości Gołąb w powiecie puławskim.

Od niedzielnego poranka, gdy zauważono uszkodzenia, ruch kolejowy na odcinku Sobolew - Życzyn odbywał się jednotorowo. Na miejscu pracowały służby: policja, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz służby kolejowe. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podał, że po naprawie uszkodzonego w wyniku dywersji toru, ruch dwutorowy został wznowiony we wtorek o godzinie 0.21

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
"Przekroczono pewną granicę". Premier w Sejmie
Dowiedz się więcej:

"Przekroczono pewną granicę". Premier w Sejmie

RELACJA

Wznowili ruch kolejowy po obu torach

Reporter TVN24 Paweł Łukasik sprawdzał we wtorek w południe, co dzieje się w rejonie uszkodzonego torowiska. - Można już tędy przejeżdżać, nawet z dużą prędkością, w obu kierunkach. Ruch kolejowy jest wznowiony, ale cały czas prace na nasypie trwają, wiele osób jest w nie zaangażowanych - opisywał.

Dodał, że prace porządkowe w rejonie torowiska mogą potrwać do końca dnia.

Naprawione tory w rejonie stacji PKP Mika
Naprawione tory w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: TVN24

Jak ustalił, na tym odcinku trasy pociągi rozwijają duże prędkości, nawet do 160 kilometrów na godzinę. Można, więc przypuszczać, że miejsce, gdzie doszło do wysadzenia fragmentu torów, nie zostało wybrane przypadkowo.

- Jest dosłownie około 30 metrów od mostu, od przejazdu nad rzeką Okrzejką, na wysokim nasypie. Gdyby wybuch spowodował większe straty i pociąg z taką prędkością wjechałby na rozerwane szyny, trudno wyobrażać sobie, co mogłoby się w wydarzyć - ocenił Łukasik.

Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: TVN24
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: TVN24
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: TVN24

Przypomnijmy, że w sobotę wieczorem mieszkańcy miejscowości Życzyn i Mika słyszeli huk. Z ich relacji wynika, że był bardzo donośny. - Było czuć, że wszystko się zatrzęsło. Myśleliśmy, że dach nam na głowę spadł, że mieszkanie się zawaliło. Wszyscy wybiegliśmy później na dwór. Właściwie wszyscy mieszkańcy wsi Życzyn wybiegli patrzeć, co się stało - opowiadała jedna z mieszkanek w rozmowie z TVN24.

Jak dodała, początkowo mieszkańcy przypuszczali, że mogło znów dojść do incydentu z dronami, tak jak we wrześniu tego roku.

"Bezprecedensowy akt dywersji"

W poniedziałek przed południem premier Donald Tusk stwierdził, że eksplozja niedaleko stacji Mika miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. W swoim wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że wysadzenie toru "to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli".

Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl

Śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa

W związku z uszkodzeniem infrastruktury kolejowej prokuratura wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Jak podała w swoim komunikacie, działania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledztwo będzie prowadzone przez zespół prokuratorów. W skład zespołu wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Udostępnij:
TAGI:
Czytaj także:
