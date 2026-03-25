"Wszedł w słuchawkach na uszach". Potrącił go pociąg

Linia kolejowa Warszawa Wawer-Otwock zostanie rozbudowana Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło we wtorek, tuż przed godziną 10 przy stacji PKP Michalin na linii kolejowej Warszawa-Otwock. Pod pociąg Kolei Mazowieckich wpadł młody mężczyzna.

"Nie słyszał nadjeżdżającego składu"

Z ustaleń policjantów oraz relacji świadków wynika, że 22-latek, wchodząc na torowisko, miał założone na uszach słuchawki.

"Prawdopodobnie to właśnie ograniczona percepcja dźwiękowa sprawiła, że nie usłyszał on nadjeżdżającego składu. Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu został on przetransportowany do szpitala. Po badaniach okazało się, że nie odniósł poważnych obrażeń zagrażających jego życiu" - wyjaśnił komisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin

Zasady bezpieczeństwa

Policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Zdejmij słuchawki i schowaj telefon: Przechodząc przez torowisko lub jezdnię, musisz widzieć i słyszeć, co dzieje się wokół ciebie.

Zasada ograniczonego zaufania: Nawet jeśli przejście jest wyznaczone, zawsze upewnij się dwukrotnie, czy nie zbliża się pojazd lub pociąg.

Rozejrzyj się: odruch spojrzenia w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo powinien towarzyszyć nam przy każdym wejściu na drogę lub tory.

Opracował Dariusz Gałązka