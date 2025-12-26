Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach

Zderzenie na węźle Konotopa Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Grunt i drogi są przemarznięte jest ślisko. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w Warszawie i okolicach służby odnotowały kilkadziesiąt zgłoszeń o wypadkach i kolizjach. - Są to m. in. dachowania i samochody w rowach - przekazał reporter.

O szczegóły zapytaliśmy straż. - Straż pożarna na terenie województwa mazowieckiego odnotowała 70 zdarzeń drogowych. Są poszkodowani. Ciągle wpływają nowe zgłoszenia. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach – poinformował przed godziną 14 bryg. Karol Kroć, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Do zderzenia doszło na węźle Konotopa, na zjeździe z A2 na S8 w kierunku Warszawy. Zderzyło się kilka samochodów. – Auta uczestniczące w zdarzeniu są już na lawetach. Na jezdni jest duża plama oleju – opisał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Jeden pas trasy w kierunku Warszawy jest zablokowany. Utworzył się około dwukilometrowy korek w kierunku Warszawy.

Do zderzenia doszło też na wylocie z Warszawy: na trasie S2 w pobliżu węzła Patriotów.

Dwa samochody dachowały

Zderzenie na węźle Konotopa

Pod Nowym Dworem Mazowieckim, w miejscowości Wygoda Smoszewska dachowały dwa samochody osobowe. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, w tym zdarzeniu nie ma osób rannych. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim

Samochód przewrócił się też na bok w miejscowości Nowe Budy, w powiecie Żyrardowskim. Działa tam straż pożarna. Do zdarzenia doszło też na S7 w miejscowości Lekarcice Stare. Trasa w kierunku Grójca jest zablokowana.

Kierująca wpadła w poślizg

Utrudnienia czekają także kierowców na trasie S7 pod Płońskiem. Około godziny 13 na wysokości miejscowości Poczernin w kierunku Warszawy, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem czterech pojazdów.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że 40-letnia kierująca kią (mieszkanka Gdańska) wpadła w poślizg" - opisała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych płońska policja. Jak dodała, widząc sytuację, 28-letni kierowca kii z powiatu warszawskiego zachodniego zatrzymał się, aby udzielić pomocy.

Zderzenie na trasie S7

"20-letni kierujący bmw z Grodziska Mazowieckiego, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, uderzył w auto kia oraz jadącego w stronę Warszawy opla, którym kierowała 35-letnia mieszkanka Gdyni" - podała płońska policja.

W związku ze zdarzeniem jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Na miejscu pracują służby.