Okolice

Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach

Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Zderzenie na węźle Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na drogach panują niebezpieczne warunki, miejscami jezdnie pokryła niewidoczna warstwa lodu. W Warszawie i okolicach dochodzi do wypadków i kolizji. Auta lądują na dachach i w rowach. Do godziny 13 straż pożarna odnotowała 70 zdarzeń.

Grunt i drogi są przemarznięte jest ślisko. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w Warszawie i okolicach służby odnotowały kilkadziesiąt zgłoszeń o wypadkach i kolizjach. - Są to m. in. dachowania i samochody w rowach - przekazał reporter.

O szczegóły zapytaliśmy straż. - Straż pożarna na terenie województwa mazowieckiego odnotowała 70 zdarzeń drogowych. Są poszkodowani. Ciągle wpływają nowe zgłoszenia. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach – poinformował przed godziną 14 bryg. Karol Kroć, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"
"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"

Śródmieście

Do zderzenia doszło na węźle Konotopa, na zjeździe z A2 na S8 w kierunku Warszawy. Zderzyło się kilka samochodów. – Auta uczestniczące w zdarzeniu są już na lawetach. Na jezdni jest duża plama oleju – opisał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Jeden pas trasy w kierunku Warszawy jest zablokowany. Utworzył się około dwukilometrowy korek w kierunku Warszawy. 

Do zderzenia doszło też na wylocie z Warszawy: na trasie S2 w pobliżu węzła Patriotów.

Dwa samochody dachowały

Zderzenie na węźle Konotopa
Zderzenie na węźle Konotopa
Zderzenie na węźle Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na węźle Konotopa
Zderzenie na węźle Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na węźle Konotopa
Zderzenie na węźle Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na węźle Konotopa
Zderzenie na węźle Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Pod Nowym Dworem Mazowieckim, w miejscowości Wygoda Smoszewska dachowały dwa samochody osobowe. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, w tym zdarzeniu nie ma osób rannych. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Źródło: OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Źródło: OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Źródło: OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Źródło: OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą

Samochód przewrócił się też na bok w miejscowości Nowe Budy, w powiecie Żyrardowskim. Działa tam straż pożarna. Do zdarzenia doszło też na S7 w miejscowości Lekarcice Stare. Trasa w kierunku Grójca jest zablokowana.

Kierująca wpadła w poślizg

Utrudnienia czekają także kierowców na trasie S7 pod Płońskiem. Około godziny 13 na wysokości miejscowości Poczernin w kierunku Warszawy, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem czterech pojazdów.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że 40-letnia kierująca kią (mieszkanka Gdańska) wpadła w poślizg" - opisała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych płońska policja. Jak dodała, widząc sytuację, 28-letni kierowca kii z powiatu warszawskiego zachodniego zatrzymał się, aby udzielić pomocy.

Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Policja Płońsk/Facebook

"20-letni kierujący bmw z Grodziska Mazowieckiego, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, uderzył w auto kia oraz jadącego w stronę Warszawy opla, którym kierowała 35-letnia mieszkanka Gdyni" - podała płońska policja.

W związku ze zdarzeniem jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Na miejscu pracują służby.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą

