Przyjechała do Płocka ze Stanów Zjednoczonych. Zagrała w filmie. Jest najstarszym zwierzęciem w ogrodach zoologicznych Europy. Aligatorzyca Marta w sobotę będzie obchodziła 95. urodziny. Pracownicy zoo, które zaprasza na jubileuszowe przyjęcie, mówią o podopiecznej: nasza seniorka i gwiazda.

"Jedna z najsłynniejszych mieszkanek Płocka, aligatorzyca missisipijska, kończy 95 lat. Z tej okazji, jak co roku, zoo wyprawia jej przyjęcie urodzinowe. Zapraszamy do odwiedzin i składania życzeń dostojnej solenizantce” – ogłosił we wtorek ogród zoologiczny.

Pierwszy prezent jeszcze w lutym

Marta już w lutym tego roku dostała w prezencie zmodernizowane, ogromne terrarium "by seniorka miała wszystkie udogodnienia i jeszcze lepiej prezentowała się odwiedzającym ją gościom". Podczas urodzinowego przyjęcia odbędzie się pokaz jej karmienia, a na odwiedzających, zwłaszcza tych najmłodszych, czekał będzie ogromny tort w kształcie krokodyla.

- Tym razem będzie to wyjątkowe spotkanie, bo Marta kończy 95 lat. To najstarsze zwierzę spośród żyjących mieszkańców ogrodów w Europie – powiedziała Magda Kowalkowska z płockiego ogrodu. Przyznała, że tamtejsi pracownicy mówią o Marcie "nasza seniorka i gwiazda", bo trzeba pamiętać, że była też gwiazdą filmową.

Zagrała w "Hydrozagadce"

Latem 1970 r. Marta zagrała rolę krokodyla Hermana w telewizyjnym filmie Andrzeja Kondratiuka "Hydrozagadka", który powstawał m.in. nad Zalewem Zegrzyńskim.

- Gdy o tym opowiadamy, zawsze wspominamy anegdotę, że w trakcie zdjęć filmowych był moment obawy, że Marta wybierze wolność i pozostanie w wodach Zalewu. Szczęśliwie wszystko dobrze się skończyło, bo zapewne nie przetrzymałaby zimowych chłodów – dodała Kowalkowska.

Przyznała, że przez kilka ostatnich lat Marta jest już może trochę mniej aktywna, ale – jak zaznaczyła – to chyba zrozumiałe, zważywszy na słuszny wiek jubilatki.

- Karmimy ją jeden raz w tygodniu mięsem wołowym lub całymi rybami słodkowodnymi, płotkami czy leszczami – wyjaśniła Kowalkowska. Zapewniła jednocześnie, że Marta "to bardzo łagodny krokodyl, zawsze akceptujący swoich opiekunów".

Ogród, w którym wykluła się z jaja już nie istnieje

Na świętowanie 95. urodzin Marty płockie zoo zaplanowało m.in. animacje, warsztaty plastyczne i krokodylowe konkursy. Przyjęcie rozpocznie się w sobotę 17 maja o godz. 11 w pawilonie herpetarium, gdzie aligatorzyca na co dzień mieszka.

Marta wykluła się w 1930 r. w nieistniejącym już ogrodzie Reptile Jungle w Slidell w USA. Do płockiego ogrodu przybyła 19 sierpnia 1960 r. razem z samcem Pedro. Oboje kupił Polak mieszkający w USA, inżynier Tadeusz Wągrowski w odpowiedzi na prowadzoną wówczas w Płocku Akcję Krokodyl, która polegała na zbiórce książek dla argentyńskiej Polonii.

"Trybuna Mazowiecka" w październiku 1964 r. tak m.in. wspominała wydarzenia związane z Martą i jej podróżą do Polski: "W drodze na Florydę małżonka inż. Wągrowskiego, pani Władysława, doszła do wniosku, że jednemu aligatorowi będzie smutno. W niedługim czasie popłynęły do Płocka na pokładzie m/s Generał Bem gratisowo dwa piękne aligatory Marta i Pedro. Nie wypada mówić o cenie podarku, ale tu zrobimy odstępstwo od zwyczaju. Kosztował on inż. Wągrowskiego około 1000 dolarów".

Niestety po niedługim czasie okazało się, że Marta woli wieść samotnicze życie. Nigdy nie zaakceptowała obecności Pedro. Z tego powodu już w grudniu 1960 r. trafił on do zoo we Wrocławiu. Aligatorzycę próbowano jeszcze kilka razy łączyć w parę z innymi samcami, np. z Czech, ale żaden z partnerów nie zaskarbił sobie jej względów.

Aligator missisipijski (Alligator mississippiensis), nazywany też aligatorem amerykańskim, należy do rzędu krokodyli w gromadzie gadów. Osiąga od 3 do 6 m długości i masę do 300 kg. W warunkach naturalnych zamieszkuje brzegi rzek i jezior oraz tereny bagniste południowo-wschodniej części USA.

Aligatory żyją średnio 60 do 70 lat. Jak podkreśla płockie zoo, Marta i pod tym względem jest również rekordzistką.

Położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą zoo w Płocku istnieje od 1951 r. Mieszka tam ponad 4,7 tys. zwierząt reprezentujących ponad 440 gatunków, w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. zoo należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.