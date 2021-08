Afgańczycy z ośrodka w Lininie zatruli się grzybami

W ośrodku dla cudzoziemców w Lininie w gminie Góra Kalwaria czterech Afgańczyków ewakuowanych z Kabulu zatruło się w ubiegłym tygodniu grzybami. Ich stan jest stabilny. Jeden opuścił już szpital i wrócił do ośrodka.

Informację o zatruciu, do którego doszło przed tygodniem, potwierdził rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Jako pierwsza poinformowała o tym stacja RMF FM.

Stan trzech pozostałych Afgańczyków ustabilizował się

- Dotyczy to czterech dorosłych osób, problemy zdrowotne zgłosili 24 sierpnia. Jedna z nich wróciła już do ośrodka. Z informacji przekazanych przez lekarzy wynika, że stan pozostałych trzech osób ustabilizował się - przekazał dla tvnwarszawa.pl Dudziak. Jak wskazał, po zakwaterowaniu w ośrodkach dla cudzoziemców mają oni zapewnione trzy posiłki dziennie, składające się z urozmaiconych składników o odpowiedniej kaloryczności, m.in. nabiału, mięsa, warzyw, owoców i napojów. - Wyżywienie jest także zgodne z normami kulturowymi i religijnymi. W przypadku jakichkolwiek problemów mieszkańcy ośrodków mogą zawsze liczyć na pomoc pracowników placówek - zapewnił. - Ubolewamy, że doszło do tych nieszczęśliwych wypadków, ale chciałbym zaznaczyć, że ich przyczyną nie był brak odpowiedniej ilości jedzenia w ośrodku - dodał.