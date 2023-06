Kłęby czarnego dymu i 200 metrów kwadratowych dachu w ogniu. "Pożar wybuchł podczas prac dekarskich"

- Jest to pożar dachu na budynku należącego do klubu sportowego Ryś Laski. Podczas prac dekarskich doszło do zapalenia dachu. Spaleniu uległo około 200 metrów kwadratowych dachu. Sytuacja pożarowa jest opanowana. Dymu już nie widać - przekazał Kazimierz Jaworski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Reporter tvnwarszawa.pl: budynek miał być gotowy w 2024 roku

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - To jest budowa budynku klubowego przy stadionie LKS Ryś Laski. Doszło do pożaru materiałów budowlanych. Ucierpiała część dachu oraz elewacja. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie. Strażacy polewają spalenisko wodą - relacjonował reporter. Jak dowiedział się, budynek klubowy miał być oddany do użytku w pierwszym kwartale 2024 roku, a koszt jego budowy to 13 milionów złotych.