Okolice Zderzenie koło Kozienic. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do tragicznego wypadku doszło w powiecie kozienickim Źródło: Google Maps

- Około godziny 9.30 w miejscowości Łuczynów doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Toyota, wyjeżdżając z drogi powiatowej na drogę krajową numer 79, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu Peugeotowi. Wówczas doszło do zderzenia - powiedziała nam kom. Ilona Tarczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Trzy osoby poszkodowane

Po wypadku do szpitala zostali przetransportowani trzej pasażerowie: dwie osoby z Toyoty i jedna z Peugeota.

Toyotą kierował 62-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu zwoleńskiego, natomiast za kierownicą Peugeota siedział 51-latek pochodzący z powiatu kozienickiego. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi.

Występowały utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana. Obecnie jezdnia jest już przejezdna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wypadek pod Piasecznem. Kierowca uderzył w słup i dachował