Zderzenie koło Kozienic. Trzy osoby trafiły do szpitala

|
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Łuczynów
Do tragicznego wypadku doszło w powiecie kozienickim
Źródło: Google Maps
Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Łuczynowie (Mazowieckie). Do wypadku doszło w niedzielę rano.

- Około godziny 9.30 w miejscowości Łuczynów doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Toyota, wyjeżdżając z drogi powiatowej na drogę krajową numer 79, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu Peugeotowi. Wówczas doszło do zderzenia - powiedziała nam kom. Ilona Tarczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Trzy osoby poszkodowane

Po wypadku do szpitala zostali przetransportowani trzej pasażerowie: dwie osoby z Toyoty i jedna z Peugeota.

Toyotą kierował 62-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu zwoleńskiego, natomiast za kierownicą Peugeota siedział 51-latek pochodzący z powiatu kozienickiego. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi.

Występowały utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana. Obecnie jezdnia jest już przejezdna.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: GoogleMaps

Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki