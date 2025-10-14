Na pasie awaryjnym A2 wysiadł z ciężarówki, zginął pod kołami busa

O wypadku na autostradzie A2 doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, doszło tam do potrącenia osoby pieszej. Policja potwierdziła, że doszło tam do potrącenia.
- Pojazd typu bus uderzył w osobę, która opuściła swój pojazd na pasie awaryjnym. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Kopiska - powiedziała nam aspirant sztabowa Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga w kierunku Warszawy była zablokowana.
Wypadek śmiertelny
Później policjantka poinformowała, że potrącony mężczyzna nie przeżył wypadku. - Niestety, potwierdzam zgon 71-letniego kierowcy ciężarówki z naczepą marki DAF, który zatrzymał się na pasie awaryjnym. Kierowca mitsubishi, który go potrącił był trzeźwy. Śmigłowiec zakończył działania na miejscu. Ruch na autostradzie będzie udrażniany. Natomiast w dalszym ciągu należy spodziewać się utrudnień ze względu na czynności prowadzone przy śmiertelnym wypadku - poinformowała Katarzyna Zych.
Jak poinformował po godzinie 11 reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, drożny jest tylko jeden z pasów autostrady w kierunku Warszawy. Korek ma już około siedem kilometrów.
