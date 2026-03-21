Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym

W sobotę po godzinie 5.30 okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały zaalarmowane o pożarze, który wybuchł na plebanii w Mirkowie (część Konstancina-Jeziorny). Do działań zadysponowano trzy jednostki OSP (Bielawa, Jeziorna, Opacz).

"Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z OSP Bielawa, a kilka sekund później nasz zastęp ciężki. Z budynku wydobywał się gęsty dym, a pożar był w fazie rozwoju" - poinformowała w mediach społecznościowych straż pożarna z Konstancina-Jeziorny.

"Dzięki szybkiemu i sprawnemu rozpoczęciu działań oraz bardzo dobrej współpracy między jednostkami udało się opanować sytuację, zanim pożar rozwinął się do poziomu zagrażającego całemu budynkowi. Straty ograniczyły się jedynie do części wyposażenia jednego z pomieszczeń" - wyjaśniono w komunikacie.

W pożarze nikt nie odniósł obrażeń.

Opracował Dariusz Gałązka /tok