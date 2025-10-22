Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uciekał trasą S8, szutrową drogą i przez pole. Udaremniona próba przemytu migrantów

Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Policjanci z Wołomina prowadzili na trasie S8 pościg za osobowym bmw, którym, jak się okazało, podróżowali Afgańczycy nielegalnie przebywający w Polsce. Zostali oni przekazani Straży Granicznej. Jest wniosek o ich deportację. W sprawie zatrzymano także dwóch obywateli Mołdawii, podejrzanych o organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.

W czwartek po południu na trasie S8 doszło do pościgu za samochodem osobowym. W akcji brali udział kryminalni w wołomińskiej komendy policji. Funkcjonariusze ruszyli do akcji po sygnale z Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach dotyczącej pojazdu, w którym mogły podróżować osoby nielegalnie przebywające na terytorium kraju.

Jak podaje policja, na trop bmw wskazanego przez Straż Graniczną wpadł patrol drogówki na trasie S8 w rejonie miejscowości Wola Rasztowska. "Kierujący pojazdem zignorował wydawane przez policjantów sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazujące zatrzymanie się do kontroli drogowej, w związku z czym funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg" - relacjonuje w komunikacie młodszy aspirant Olga Pinkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Dodaje, że w trakcie ucieczki kierowca bmw stracił panowanie nad autem i wpadł do rowu melioracyjnego. Wydarzyło się to na terenie Kobyłki. Policjanci zatrzymali wówczas czterech obywateli Afganistanu w wieku od 18 do 35 lat. Dzień później w ich ręce wpadł piąty z mężczyzn.

Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Dwaj mężczyźni odpowiedzą za przemyt migrantów

Z relacji policji wynika, że kierujący pojazdem oraz jeszcze jeden pasażer uciekli z miejsca zdarzenia. "Do działań natychmiast skierowano dodatkowe siły - patrole, operatora drona oraz przewodnika z psem" - zaznacza mł.asp Pinkiewicz. Wylicza, że dzięki współpracy kryminalnych z Wołomina z funkcjonariuszami z Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji, udało się zatrzymać dwóch obywateli Mołdawii w wieku 19 i 36-lat. Obaj zostali ujęci na terenie stacji PKP w Kobyłce.

Mężczyźni są podejrzani o udział w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy dla grupy osób. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do ośmiu lat więzienia.

Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

"Kierowcy pojazdu bmw dodatkowo przedstawiono zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego, za co grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat oraz niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego wydanego przez uprawnione osoby używające sygnałów świetlnych i dźwiękowych, co zagrożone jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności" - dodaje mł. asp. Pinkiewicz.

Pięciu obywateli Afganistanu zostało przekazanych Straży Granicznej. Policja wnioskowała o ich deportację poza granice Polski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymany 34-latek
Rozbił auto na barierach. Był pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie
Żoliborz
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
Pijany, bez uprawnień zatrzymany przez policjantów z Kobyłki
Policyjny pościg za 18-latkiem. Jechał pijany i bez uprawnień
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego

TVN24 HD
NA ŻYWO

Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieWołomin
Czytaj także:
Adam Strzembosz
Ostatnie pożegnanie prof. Adama Strzembosza. Spocznie na Starych Powązkach
Żoliborz
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę
Okolice
Kompleks dawnej drukarni PAP na Pradze Południe
Był jednym z największych w Europie. Kompleks drukarni zabytkiem
Praga Południe
Modernizacja stacji PKP Ursus Północny
Jeden peron "stacji jak z horroru" już nie straszy. Co z drugim?
Ursus
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
Śródmieście
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Okolice
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
Komunikacja
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
Okolice
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
Śródmieście
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Śródmieście
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty
Śródmieście
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Śródmieście
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
Praga Południe
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
Ochota
Pluskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia
Bielany
Zatrzymany 34-latek
Rozbił auto na barierach. Był pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie
Żoliborz
70-latek usłyszał zarzut paserstwa
Chciał sprzedać kradziony pierścionek wart 15 tysięcy złotych. Zarzuty dla 70-latka
Okolice
Pożar w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Mieszkańców Pragi Północ obudziły strażackie syreny
Praga Północ
Eric Lu podczas koncertu finałowego XIX Konkursu Chopinowskiego
Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Autobusowa linia cmentarna
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne
Komunikacja
Zderzenie na Broniewskiego
Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu
Żoliborz
Wypadek w Rembertowie
Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem
Rembertów
Pomnik Władysława Bartoszewskiego na Woli
"Był kompasem, autorytetem". Odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego
Wola
Policja interweniowała w związku z głośną imprezą na Marszałkowskiej
Impreza na 50 osób, zaatakowani policjanci. Mieszkanka budynku: było nie do wytrzymania
Śródmieście
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
Komunikacja
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
Śródmieście
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki