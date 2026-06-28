Okolice Motocyklista uderzył w bariery, nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Węgrów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek, 26 czerwca, ok. godziny 21:50 w miejscowości Kąty (powiat węgrowski.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując motocyklem typu cross, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i uderzył w bariery" - przekazuje asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.

26-letni motocyklista zginął na miejscu Źródło zdjęcia: Policja Węgrów

Zginął na miejscu

Mimo natychmiast podjętej reanimacji, mężczyzna zginął na miejscu. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez policjantów z Węgrowa. Jak już ustalili, mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania motocyklem.

Apel o ostrożność

Sezon motocyklowy w pełni, a na drogach panuje wzmożony ruch. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz respektowanie przepisów prawa. Policja

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym

➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 4⃣ wypadków śmiertelnych,

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 7⃣

Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policyjnamapawypadkówdrogowych #policja… pic.twitter.com/AoWeL3XTEc — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 28, 2026 Rozwiń

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wypadł z drogi, uderzył w ogrodzenie i dachował

OGLĄDAJ: O 10:45 "Kawa na ławę" w TVN24