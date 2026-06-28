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Okolice

Motocyklista uderzył w bariery, nie żyje

26-letni motocyklista zginął na miejscu
Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Policja Węgrów
26-latek, jadąc motocyklem crossowym, uderzył w bariery drogowe. Zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło w piątek, 26 czerwca, ok. godziny 21:50 w miejscowości Kąty (powiat węgrowski.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując motocyklem typu cross, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i uderzył w bariery" - przekazuje asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.

26-letni motocyklista zginął na miejscu
26-letni motocyklista zginął na miejscu
Źródło zdjęcia: Policja Węgrów

Zginął na miejscu

Mimo natychmiast podjętej reanimacji, mężczyzna zginął na miejscu. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez policjantów z Węgrowa. Jak już ustalili, mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania motocyklem.

Apel o ostrożność

Sezon motocyklowy w pełni, a na drogach panuje wzmożony ruch. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz respektowanie przepisów prawa.
Policja
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
Tagi:
WypadkiDrogi w PolscePolicjamotocyklista
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