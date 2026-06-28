Motocyklista uderzył w bariery, nie żyje
Do zdarzenia doszło w piątek, 26 czerwca, ok. godziny 21:50 w miejscowości Kąty (powiat węgrowski.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując motocyklem typu cross, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał z drogi i uderzył w bariery" - przekazuje asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.
Zginął na miejscu
Mimo natychmiast podjętej reanimacji, mężczyzna zginął na miejscu. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez policjantów z Węgrowa. Jak już ustalili, mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania motocyklem.
Apel o ostrożność
Sezon motocyklowy w pełni, a na drogach panuje wzmożony ruch. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz respektowanie przepisów prawa.
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop