Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta

- Doszło do zderzenia rowerzysty z samochodem osobowym w alei Krakowskiej. Osoba poszkodowana wylądowała na dachu tego pojazdu. Na miejsce zadysponowano dwie jednostki strażaków. Naszym zadaniem na początku było podjęcie tej osoby poszkodowanej z dachu auta - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej.

Strażak dodał, że następnie karetka pogotowia przetransportowała rannego na plac Szwedzki, a stamtąd śmigłowiec Lotnczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.