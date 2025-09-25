Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta

- Doszło do zderzenia rowerzysty z samochodem osobowym w alei Krakowskiej. Osoba poszkodowana wylądowała na dachu tego pojazdu. Na miejsce zadysponowano dwie jednostki strażaków. Naszym zadaniem na początku było podjęcie tej osoby poszkodowanej z dachu auta - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej.
Strażak dodał, że następnie karetka pogotowia przetransportowała rannego na plac Szwedzki, a stamtąd śmigłowiec Lotnczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.
