Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta

Strażacy transportowali rannego rowerzystę do śmigłowca (zdjęcie ilustracyjne)
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Do groźnego wypadku doszło w czwartek wieczorem w podwarszawskich Jankach. Kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę, który następnie wpadł na dach auta. Poszkodowany trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

- Doszło do zderzenia rowerzysty z samochodem osobowym w alei Krakowskiej. Osoba poszkodowana wylądowała na dachu tego pojazdu. Na miejsce zadysponowano dwie jednostki strażaków. Naszym zadaniem na początku było podjęcie tej osoby poszkodowanej z dachu auta - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej.

Strażak dodał, że następnie karetka pogotowia przetransportowała rannego na plac Szwedzki, a stamtąd śmigłowiec Lotnczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

