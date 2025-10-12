Logo TVN Warszawa
Pijana wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie

Wjechała w przystanek autobusowy
Wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie
Źródło: Kamil
Wpadła w poślizg i staranowała samochodem przystanek autobusowy. Jak nieoficjalnie ustalił reporter tvnwarszawa.pl, kobieta była pijana. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

Do kolizji doszło w niedzielę około godziny 9 na ulicy Wrzosowej w miejscowości Glinianka (powiat otwocki). Kierująca peugeotem wpadła w poślizg, kiedy dojeżdżała do skrzyżowania z ulicą Napoleońską i wtedy uderzyła w przystanek autobusowy. Na szczęście nikogo tam nie było w tym czasie.

Nieoficjalnie: była pijana

Jak nieoficjalnie ustalił reporter tvnwarszawa.pl, kobieta była pijana - miała trzy promile w wydychanym powietrzu.

Dokładne okoliczności wyjaśnia policja.

Przystanek, w który wjechała kobieta
Przystanek, w który wjechała kobieta
Źródło: Kamil

Autorka/Autor: MAK

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kamil

