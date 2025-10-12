Pijana wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie

Do kolizji doszło w niedzielę około godziny 9 na ulicy Wrzosowej w miejscowości Glinianka (powiat otwocki). Kierująca peugeotem wpadła w poślizg, kiedy dojeżdżała do skrzyżowania z ulicą Napoleońską i wtedy uderzyła w przystanek autobusowy. Na szczęście nikogo tam nie było w tym czasie.
Nieoficjalnie: była pijana
Jak nieoficjalnie ustalił reporter tvnwarszawa.pl, kobieta była pijana - miała trzy promile w wydychanym powietrzu.
Dokładne okoliczności wyjaśnia policja.
Autorka/Autor: MAK
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Kamil