Znaleziono gotówkę. Policjanci szukają właściciela
Na trasie Nowe Wymyśle-Gąbin znaleziono gotówkę.
Policjanci z Komisariatu Policji w Gąbinie poszukują osoby, która mogła zgubić pieniądze. Właściciel może skontaktować się z komendą pod numerem telefonu 47 705 14 60.
"W celu potwierdzenia własności osoba zgłaszająca się po odbiór pieniędzy będzie proszona o podanie dokładnej kwoty, czasu oraz okoliczności zagubienia gotówki. Informacja zostanie dokładnie zweryfikowana przez funkcjonariuszy" - zaznaczyła w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Płocku.
Źródło: tvnwarszawa.pl