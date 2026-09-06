Okolice Znaleziono gotówkę. Policjanci szukają właściciela Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W zgubionym etui zobaczył 10 tysięcy złotych. 10-latek oddał pieniądze (materiał z 5.10.2022) Źródło wideo: Powiat Pszczyński Źródło zdj. gł.: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

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Na trasie Nowe Wymyśle-Gąbin znaleziono gotówkę.

Policjanci z Komisariatu Policji w Gąbinie poszukują osoby, która mogła zgubić pieniądze. Właściciel może skontaktować się z komendą pod numerem telefonu 47 705 14 60.

"W celu potwierdzenia własności osoba zgłaszająca się po odbiór pieniędzy będzie proszona o podanie dokładnej kwoty, czasu oraz okoliczności zagubienia gotówki. Informacja zostanie dokładnie zweryfikowana przez funkcjonariuszy" - zaznaczyła w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Płocku.