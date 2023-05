Upadek z dużej wysokości, ranny pracownik budowy

- Do zdarzenia doszło przy ulicy Sympatycznej. Mężczyzna obecnie jest pod opieką ratownictwa medycznego. Na miejscu lądował również śmigłowiec LPR. Poszkodowany jest przygotowywany do transportu do szpitala, ale nie zapadła jeszcze decyzja, czy za pomocą karetki kołowej, czy śmigłowcem - przekazał nam młodszy brygadier Karol Kroć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.