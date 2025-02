Czołowe zderzenie pod Radomiem. Jedna osoba nie żyje

Śmiertelny wypadek w miejscowości Dęba Źródło: Policja Radom

Pod Radomiem czołowo zderzyły się dwa samochody. Kierowca mercedes zginął, kierujący audi i pasażer z tego auta trafili do szpitala. "Od obu mężczyzn wyczuwalna była woń alkoholu" - podała policja.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Dęba, na terenie gminy Przytyk. Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku około godziny 19.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 39-latek kierujący pojazdem marki Audi w miejscowości Dęba po wyprzedzaniu innych pojazdów czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Mercedes" - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. Niestety 49-letni kierowca mercedesa zmarł na miejscu.

W audi woń alkoholu

Kierowca i pasażer audi zostali przewiezieni do szpitala. "Od obu mężczyzn wyczuwalna była woń alkoholu – pobrano krew do badań na zawartość alkoholu oraz narkotyków" - dodała Jaśkiewicz. Finalnie tylko kierowca potrzebował hospitalizacji, natomiast 39-letni pasażer audi po badaniach opuścił szpital i trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność podczas jazdy. "Nadmierna prędkość, a także nieostrożność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy i zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii" - podkreślili.

