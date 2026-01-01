Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter

Do pożaru doszło w sylwestrową noc w miejscowości Cieksyn w powiecie nowodworskim. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 22.26.
- Na miejsce zostały wysłane zastępy z Nowego Dworcu Mazowieckiego. Pożar jest zlokalizowany. Objęta pożarem została część poddasza. Pękła również rura i zalało parter - poinformował oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Jak dodał, wewnątrz domku znajdowały się dwie osoby. Opuściły go jeszcze przed przyjazdem strażaków. Nikt nie został poszkodowany.
- Na razie przyczyna pożaru nie jest znana - poinformował dyżurny.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Jola / Konakt24