Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter

Do pożaru doszło w sylwestrową noc w miejscowości Cieksyn w powiecie nowodworskim. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 22.26.

- Na miejsce zostały wysłane zastępy z Nowego Dworcu Mazowieckiego. Pożar jest zlokalizowany. Objęta pożarem została część poddasza. Pękła również rura i zalało parter - poinformował oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak dodał, wewnątrz domku znajdowały się dwie osoby. Opuściły go jeszcze przed przyjazdem strażaków. Nikt nie został poszkodowany.

- Na razie przyczyna pożaru nie jest znana - poinformował dyżurny.

