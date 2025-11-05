Weszli do mieszkania obcej kobiety. Wyrzucili ją za drzwi i poszli spać

Ciechanów (Mazowsze) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę. Jak ustalili policjanci, 25-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, mieszkańcy Ciechanowa dostali się do mieszkania młodej kobiety w nocy, po czym zaczęli się po nim swobodnie poruszać, jedli i pili pozostawione tam produkty. Kiedy 20-latka obudziła się, nieproszeni goście kazali jej opuścić mieszkanie, a 25-latka dodatkowo uderzyła pokrzywdzoną. Następnie zamknęli się od środka i poszli spać.

- Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Pomimo wielokrotnego pukania i wzywania do otwarcia, drzwi pozostały zamknięte. Gdy policjantom udało się wejść do środka funkcjonariusze zastali śpiącą parę, która znajdowała się pod silnym działaniem alkoholu. W mieszkaniu panował nieporządek - przekazała nadkomisarz Jolanta Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Oboje zostali zatrzymani. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty naruszenia miru domowego, zgodnie z artykułem 193 Kodeksu karnego.