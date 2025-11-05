Logo TVN Warszawa
Weszli do mieszkania obcej kobiety. Wyrzucili ją za drzwi i poszli spać

Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Ciechanów (Mazowsze)
Źródło: Google Earth
W Ciechanowie policja interweniowała w sprawie nietypowego wezwania. 20-letnia kobieta została obudzona w środku nocy przez pijaną parę i wyrzucona z mieszkania. Imprezowicze zamknęli się w nim od środka i położyli się do łóżka.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Jak ustalili policjanci, 25-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, mieszkańcy Ciechanowa dostali się do mieszkania młodej kobiety w nocy, po czym zaczęli się po nim swobodnie poruszać, jedli i pili pozostawione tam produkty. Kiedy 20-latka obudziła się, nieproszeni goście kazali jej opuścić mieszkanie, a 25-latka dodatkowo uderzyła pokrzywdzoną. Następnie zamknęli się od środka i poszli spać.

- Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Pomimo wielokrotnego pukania i wzywania do otwarcia, drzwi pozostały zamknięte. Gdy policjantom udało się wejść do środka funkcjonariusze zastali śpiącą parę, która znajdowała się pod silnym działaniem alkoholu. W mieszkaniu panował nieporządek - przekazała nadkomisarz Jolanta Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Oboje zostali zatrzymani. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty naruszenia miru domowego, zgodnie z artykułem 193 Kodeksu karnego.

Zawód miłosny skłonił go do wybicia okna. Miał też grozić rodzinie wybranki

Zawód miłosny skłonił go do wybicia okna. Miał też grozić rodzinie wybranki

Utknął w szybie, wzywał pomocy. Nie był to przegląd kominiarski

Utknął w szybie, wzywał pomocy. Nie był to przegląd kominiarski

Wola

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Przestępstwa
