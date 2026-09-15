Okolice W zabytkowej ambonie był ukryty dokument sprzed 140 lat Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Podczas remontu ambony natrafiono na kapsułę czasu Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie. Podczas nich natrafiono na niezwykłe znalezisko - rękopiśmienny dokument schowany w spodniej części ambony, w tzw. szyszce.

Podczas remontu ambony natrafiono na kapsułę czasu Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

"Spisany na pergaminie dokument to swoista 'metryka' świątyni. Znalazły się w nim informacje o zakończeniu budowy kościoła w 1884 roku oraz o wykonaniu ołtarza głównego i ambony. Oba te dzieła powstały w Płocku, w fabryce pozłotniczej Marcelego Leoniaka - wykonano tam prace stolarskie, rzeźbiarskie i pozłotnicze" - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Opis sprzed 140 lat

Zapisu dokonał ks. Józef Strusiński, proboszcz parafii w Ciachcinie przez 27 lat (1865–1892) - "człowiek, który najwyraźniej rozumiał, że warto ocalić dla przyszłych pokoleń nie tylko przedmiot, ale i historię jego powstania" - ocenił konserwator.

Autor dokumentu nie ograniczył się do ogólników, wymienił w nim nazwiska pozłotników, rzeźbiarzy, subiektów pozłotniczych, stolarzy, a nawet uczniów pozłotniczych i rzeźbiarskich, którzy przy tym pracowali.

Dokument z kapsuły czasu Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jak przekazał konserwator, nie zabrakło też wzmianki o fundatorach - radcy Towarzystwa Kredytowego Antonim Klimkiewiczu, dziedzicu dóbr Goślice, Ciachcin, Józinek i Żerań pod Warszawą, oraz jego małżonce Józefie z domu Bońkowskiej.

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"Odnajdą nie jeden, a dwa zapisy historii"

Po skopiowaniu oryginalny pergamin trafił z powrotem na swoje pierwotne miejsce w ambonie - wraz z dopiskiem o pracach wykonanych obecnie.

Dokument z kapsuły czasu Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

"Za 100 czy 150 lat kolejni konserwatorzy odnajdą więc nie jeden, a dwa zapisy historii tego samego miejsca" - podsumował konserwator.

Kopię dokumentu można obejrzeć w kruchcie kościoła.