Kierowca ciężarówki zasłabł na autostradzie i uderzył w barierki

Na autostradzie A2, na wysokości miejscowości Chlebnia (Mazowieckie), kierowca ciężarówki zasłabł i uderzył w bariery energochłonne. Strażacy wydostali mężczyznę z kabiny auta.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. W niedzielę po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na wysokości 435. kilometra autostrady A2.

- Doszło do uderzenia samochodu ciężarowego, czyli ciągnika siodłowego z naczepą, w barierki. Według zgłoszenia, kierowca miał zasłabnąć za kierownicą. Nasze działania polegały na ewakuacji mężczyzny z pojazdu do karetki. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej: dwa PSP z Grodziska Mazowieckiego i jeden z OSP Kłudno Stare. Kierowca jest już poza pojazdem pod opieką ratowników medycznych - przekazał nam po godzinie 13 młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z grodziskiej straży pożarnej. Jak dodał, kierowca prawdopodobnie zostanie zabrany do szpitala na dalsze badania.

- Samochód stoi na pasie awaryjnym w kierunku Warszawy. Ruch na czas prowadzonej akcji był lekko utrudniony, ale autostrada jest przejezdna - zaznaczył strażak.