Krajowa "79" zablokowana po wypadku. Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu

Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Do wypadku doszło na DK79 w miejscowości Bogucin
Źródło: Google Maps
Trzy kobiety i niemowlę trafiły do szpitala po wypadku na drodze krajowej numer 79 między Kozienicami a Zwoleniem. Policja podaje, że w zderzeniu uczestniczyły cztery pojazdy osobowe. Trasa została zablokowana, wyznaczono objazdy.

W miejscowości Bogucin w powiecie kozienickim zderzyły się w piątek po południu cztery auta: citroen jumper, opel astra, mitsubishi i opel zafira. Mazowiecka policja podała informację o wypadku po godzinie 14.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący dostawczym citroenem, chcąc skręcić na przydrożny parking, zjechał częściowo na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka oplem. - Następnie opel siłą uderzenia zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącymi z naprzeciwka mitsubishi i oplem zafirą - powiedział aspirant Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Źródło: Mazowiecka Policja

Do szpitala zostali przewiezieni: kobieta jadąca oplem, a także kierująca i pasażerka mitsubishi wraz z 5-miesięcznym niemowlęciem.

- Ruch kierowany jest na objazdy drogami lokalnymi. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe - policja, straż pożarna oraz zespoły medyczne - powiedział asp. Sawicki.

Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i unikanie tego odcinka drogi.

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja

WypadkiPolicjaWypadki i kolizje w Warszawie
