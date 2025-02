Zamykają Banacha dla tramwajów. Na wiele miesięcy

Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwajarze ostrzegają przed kolejnymi utrudnieniami związanymi z budową trasy do Dworca Zachodniego. W pierwszy weekend marca zostanie wstrzymany ruch tramwajów na ulicy Banacha. Inaczej pojadą również kierowcy.

Nowa trasa tramwajowa poprawi skomunikowanie Dworca Zachodniego z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy. Dworzec staje się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w tej części miasta. Tramwaj dowiezie pasażerów bezpośrednio w rejon peronów. Póki co inwestycja wiąże się z utrudnieniami.

"Na początku lutego wykonawca – konsorcjum firm ZUE i Fabe – zajął jedną z jezdni ulicy Grójeckiej przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Sfrezowano już asfalt i ruszyły pierwsze prace ziemne przy przebudowie licznych instalacji podziemnych. Roboty są prowadzone w taki sposób, by zapewnić największą możliwą przejezdność głównych ciągów komunikacyjnych – w tym przede wszystkim ulicy Grójeckiej" - informują w najnowszym komunikacie Tramwaje Warszawskie.

Zmiany na skrzyżowaniu Banacha z Grójecką Źródło: Tramwaje Warszawskie

Zmiany dla tramwajów i autobusów

W pierwszy weekend marca Tramwaje Warszawskie zmienią organizację ruchu na ulicy Banacha - przy skrzyżowaniu z Grójecką. Wstrzymany zostanie również ruch tramwajów do pętli Banacha. To krótki odcinek - bez obsługi tramwajami pozostanie jeden zespół przystankowy, który znajduje się na samej pętli.

Tramwaje linii 1, 14 i 25 nie będą dojeżdżały do pętli Banacha. Trasa "jedynki" zostanie wydłużona do pętli P+R Al. Krakowska; przy czym kursy wariantowe tramwajów tej linii - do placu Narutowicza - nie zmienią się. Na pętli na tym ochockim placu będą też kończyły trasy tramwaje linii 7, 14 i 25; tramwaje linii 9 i 15 tak jak dotychczas, będą kursowały do pętli P+R Al. Krakowska.

Ruch tramwajowy na ulicy Banacha będzie wstrzymany co najmniej do końca roku.

Trasy objazdowe dla autobusów linii 154, 157, 167, 191, 208, 414, 521 oraz nocnych N01 i N43 nie zmienią się. Zlikwidowany zostanie przystanek autobusowy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 06 – czyli ten, na którym zatrzymywały się autobusy jadące w stronę Dworca Zachodniego. W zamian autobusy zabiorą pasażerów z przystanku tymczasowego Bitwy Warszawskiej 1920 r. 56 – ulokowanego na nieczynnym przystanku tramwajowym na ulicy Banacha.

Dojazd do Centralnego Szpitala Klinicznego w dalszym ciągu będzie możliwy autobusami kursującymi ulicami Banacha, Pawińskiego oraz Żwirki i Wigury (128, 136, 154, 172, 175, 186, 188, 191, 414 oraz 504).

Grójecka-Banacha - objazdy Źródło: Infoulice

Inaczej pojadą też kierowcy

Ze zmianami muszą się liczyć także kierowcy. Budowniczowie zamkną jezdnię ulicy Banacha służącą obecnie do jazdy kierunku Bitwy Warszawskiej 1920 r. - od Pawińskiego do Grójeckiej. W obu kierunkach kierowcy pojadą po południowej jezdni, którą obecnie jeżdżą wyłącznie w kierunku Żwirki i Wigury. Z Banacha na skrzyżowaniu z Grójecką będzie można jechać w dwóch kierunkach: prosto, w stronę Bitwy Warszawskiej 1920 r. lub w prawo, w ulicę Grójecką do centrum. Priorytet dostaną autobusy jadące prosto, dlatego żeby ich nie blokować, nie będzie można skręcać w lewo, w kierunku alei Krakowskiej. Objazd poprowadzi ulicami Pawińskiego i Dickensa.

Grójecka-Banacha - zmiany w organizacji ruchu Źródło: Infoulice

Przełożony zostanie także ruch na fragmencie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. bezpośrednio przy skrzyżowaniu z Grójecką – z jezdni północnej na jezdnię południową. Dla kierowców jadących ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. zostaną zachowane wszystkie relacje. Nie zmieniają się także zasady ruchu na Grójeckiej, na której ruch w rejonie prac odbywa się po jednej jezdni.

Prace pod ziemią

Po wdrożeniu nowej organizacji ruchu wykonawca przystąpi do przebudowy kolejnej partii instalacji podziemnych. Pod skrzyżowaniem i wszystkimi jego wlotami znajduje się gąszcz kilkudziesięciu różnych rur, sieci i kabli, które muszą zostać dostosowane do nowego układu komunikacyjnego, w tym nowych, nieistniejących wcześniej torów. To m.in. duża sieć ciepłownicza, magistrale wodociągowe, sieć gazowa, sieci energetyczne i teletechniczne oraz sieć kanalizacyjna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi muszą zostać zachowane odpowiednie odległości między elementami infrastruktury podziemnej, jak i naziemnej. Wszystkie instalacje zostaną przystosowane do przyjęcia dodatkowych obciążeń w związku ze zmianami w układzie komunikacyjnym na powierzchni. Przebudowa uwzględnia też zużycie eksploatacyjne istniejących instalacji. Dzięki przeprowadzonym teraz kompleksowym pracom zostanie wyeliminowane ryzyko rozkopywania tego ważnego skrzyżowania i nowo wybudowanej infrastruktury z powodu awarii.

Po zakończeniu prac podziemnych ruszy budowa nowego układu torowego. Powstanie tu skrzyżowanie torowisk - tzw. pełna gwiazda - umożliwiająca ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. W związku z pojawieniem się nowych relacji tramwajowych konieczne jest też przystosowanie odwodnienia, sieci sterowania ruchem i zasilania.

"Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha będzie się wielokrotnie zmieniała w miarę postępu robót. Kolejne etapy będą wiązały się z zamykaniem wlotów Banacha czy Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także czasowym wstrzymaniem ruchu tramwajów do pętli Banacha oraz P+R Al. Krakowska. Roboty te planowane są między czerwcem a październikiem. W tym czasie wyremontowane zostanie również torowisko między placem Narutowicza a skrzyżowaniem z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Pozwoli to zminimalizować utrudnienia dla pasażerów. Roboty są rozłożone w taki sposób, by okres wstrzymania ruchu tramwajowego wzdłuż Grójeckiej i al. Krakowskiej był jak najkrótszy" - zapewniają Tramwaje Warszawskie.

Nowa trasa tramwajowa

W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem tramwajowym do Dworca Zachodniego. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej.

Zmiany na skrzyżowaniu Banacha z Grójecką Źródło: Tramwaje Warszawskie

Według szacunków z nowej trasy skorzysta ponad 1,2 mln pasażerów rocznie. Tramwaj dowiezie i odwiezie pasażerów niezależnie od warunków ruchu drogowego. Czas przejazdu tramwajem do Grójeckiej wyniesie pięć minut, do placu Narutowicza 10 minut, a do stacji metra Politechnika – 15 minut.

Trasa do Dworca Zachodniego jest częścią tramwaju do Wilanowa, czyli obwodowej trasy, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z uwagi na zakres, jest podzielona na etapy – niektóre już funkcjonują, część znajduje się w budowie, a część w projektowaniu.