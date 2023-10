Tak głosowały dzielnice. Tylko w jednej frekwencja nie przekroczyła 80 procent

Jak wynika z częściowych danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach parlamentarnych w Warszawie frekwencja wyniosła 84,83 procent. To ponad 10 punktów procentowych więcej niż frekwencja ogólnokrajowa. A jak wyglądały liczby w rozbiciu na poszczególne dzielnice?

"Rekordowa frekwencja w całej Polsce, ale tego co wydarzyło się w Warszawie chyba nikt się nie spodziewał. Komisje wciąż liczą głosy, ale jedno jest już pewne - pobiliśmy 80% frekwencji" - napisał w poniedziałek po południu na platformie X (dawny Twitter) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Wszyscy mieliśmy nadzieję, że obudzimy się w nowej Polsce. I tak dokładnie się stało. Frekwencja po prostu oszałamiająca w całej Polsce, ale w Warszawie naprawdę nieprawdopodobna. Chciałem państwu podziękować za to, że stawiliście się przy urnach wyborczych, żeby demokracja mogła zwyciężyć. Niektórzy stali naprawdę do nocy, aby oddać głos - powiedział Trzaskowski w załączonym do wpisu nagraniu.