W weekend tramwaje nie dojadą na Służewiec

W związku z koniecznością wymiany rozjazdów i niektórych odcinków torów w najbliższy weekend tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli przy stacji kolejowej Warszawa Służewiec. Natomiast od poniedziałku drobne utrudnienia czekają również na mieszkańców Powiśla oraz Saskiej Kępy.

Służewiec bez tramwaju

W sobotę i niedzielę, 29 i 30 czerwca, tramwaje nie pojadą ulicami Wołoską i Marynarską, pomiędzy Woronicza a pętlą PKP Służewiec . Linie 17 i 18 skończą trasy na skrzyżowaniu ulic Woronicza i Wołoskiej. W ich miejsce zostanie uruchomiona linia zastępcza Z31 . Autobusy, kursujące co około 10 minut, połączą stację metra Wierzbno i pętlę PKP Służewiec.

Nieprzejezdny Solec

Z kolei w poniedziałek 1 lipca, wykonawca remontu wiaduktu mostu Poniatowskiego rozpocznie kolejny etap prac. O godzinie 12 przywróci po dwa pasy na ulicy Kruczkowskiego, a z robotami przeniesie się na ulicę Solec . W związku z tym kierowcy nie przejadą pod wiaduktem. Objazd będzie prowadził ulicami Ludną i Kruczkowskiego do Tamki. W tym etapie robót autobusy linii 118 i 127 będą kursowały objazdem Tamką i Kruczkowskiego. Piesi przejdą bez utrudnień po obu stronach ulicy Solec.

Zwężony Wał Miedzeszyński

Również z początkiem lipca, warszawscy drogowcy rozpoczną remont prawego pasa ulicy Wał Miedzeszyński, na odcinku od mostu Poniatowskiego do ulicy Zwycięzców. Na początek robotnicy będą wymieniali krawężniki i poprawiali odwodnienie. Prace będą prowadzone etapami po 50-100 metrów. Każdy potrwa trzy-cztery dni. W czasie tych prac jezdnia w kierunku alei Stanów Zjednoczonych będzie zwężana, ale kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji dwa pasy. Roboty te stanowią przygotowanie do wymiany nawierzchni prawego pasa ulicy, która planowana jest w połowie lipca.