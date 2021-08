Po zderzeniu tir spadł z wiaduktu. Jak doszło do wypadku na S8? Policja podaje sekwencję zdarzeń

Prokuratura wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku na trasie S8, w wyniku którego zmarł kierowca tira. Policja z kolei informuje o pierwszych ustaleniach i apeluje do świadków, aby skontaktowali się z komendą w Wołominie.

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 15, na wysokości Kobyłki. Na trasie S8 zderzyły się trzy samochody. Ciężarowe volvo wypadło z drogi, dachowało. Przez kilkadziesiąt minut strażacy wydostawali z kabiny kierowcę tira, nie udało się go uratować. Policja poszukiwała dwóch mężczyzn z bmw, którzy się oddalili z miejsca wypadku. Obaj, nietrzeźwi, zostali zatrzymani w sobotę wieczorem. Jeden z nich poszukiwany był do odbycia kary pięciu lat więzienia za przestępstwa narkotykowe, drugi również ma policyjną kartotekę. Jak podaje Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prowadzone są czynności w sprawie. Dotychczas żaden z nich nie usłyszał zarzutów.