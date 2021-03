Minister wprowadza komisarza do szpitala. "W naiwności wierzyłam, że razem walczymy ze skutkami pandemii"

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zawnioskował o wprowadzenie pełnomocnika do Szpitala Solec, pod który podlega także Szpital Południowy. Powodem jest niedostateczna liczba miejsc covidowych w tym drugim. Do sprawy odniosła się wiceprezydent stolicy.

Jak poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, o wprowadzeniu rządowego pełnomocnika dowiedziała się z konferencji prasowej. - Szpital Południowy pracuje od mniej więcej czterech tygodni. W tej chwili jesteśmy przygotowani na około 100 łóżek. Kolejne moduły są przygotowywane. Wielu kandydatów zgłosiło się do pracy, dzięki czemu w tym tygodniu udało nam się podpisać 50 umów. Pan wojewoda był o tym informowany, kiedy kolejne moduły będą uruchamiane - powiedziała Kaznowska.

Podkreśliła, że obecnie Szpital Południowy ma przygotowane 30 procent łóżek. Od przyszłego miesiąca baza ma zostać powiększona. - Grafiki będą przygotowywane i wchodzą w życie od kwietnia. Być może pana ministra przestraszyło to, że sobie dobrze radzimy - stwierdziła.

Kaznowska zwróciła również uwagę, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym został uruchomiony pod koniec października. – Zapowiadane było 1200 łóżek, a w tej chwili działa 300 łóżek, co stanowi 25 procent możliwości tego szpitala –zauważyła Kaznowska.

Odniosła się też do kwestii przejmowania medyków ze stołecznych szpitali na rzecz Szpitala Narodowego. – Tylko w tym tygodniu straciliśmy 11 medyków, w tym niestety sporo pielęgniarek internistycznych - przekazała. - W naiwności swojej wierzyłam, że razem walczymy ze skutkami pandemii i z niewyobrażalną trzecią falą, która przybiera na sile podkreśliła - mówiła.

Minister nie toleruje "braku współpracy"

- Brak dobrej współpracy absolutnie nie będzie przeze mnie tolerowany. Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł zgłosił wniosek o wprowadzenie pełnomocnika do szpitala na Solcu, który jest szpitalem patronackim dla Szpitala Południowego - mówił.

- Dlatego zwróciłem się do pana wojewody, również do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o wytypowanie kandydata, który będzie mógł pełnić rolę tego pełnomocnika. Bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć kandydaturę osoby, która z jednej strony bardzo dobrze przygotowanej teoretycznie, ale również posiadającej ogromne doświadczenie zawodowe. To jest pani dr nauk medycznych Ewa Więckowska - powiedział Niedzielski.