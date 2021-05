Protestowali operatorzy numerów alarmowych. "W nocy, w niedzielę, w święta, lecz nikt o nas nie pamięta"

- Zebraliśmy się tutaj przede wszystkim z powodu zmian, jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie w ustawie o Systemie Powiadamiania Ratunkowego oraz w rozporządzeniach do tej ustawy. Nasza grupa zawodowa od wielu lat zgłaszała problemy związane z funkcjonowaniem systemu, czyli między innymi ogromną liczbą wakatów, duża rotacją wśród pracowników. Były to rzeczy spowodowane głównie kwestiami finansowymi, natomiast również brakiem perspektyw zawodowych. W ostatnich latach udało nam się podjąć rozmowy z ministerstwem, natomiast zgłaszane przez nas uwagi i propozycje finalnie nie zostały wzięte pod uwagę – mówił organizator protestu.

Druga organizatorka dodała, że jedne niefortunne przepisy zostały zastąpiono innymi, równie niefortunnymi. - Na przykład wcześniej, co trzy lata, musieliśmy odnawiać prawo do zawodu. To zostało wykreślone z ustawy, ale zostało zastąpione równie niefortunnym systemem oceny. Generalnie ministerstwo utrzymuje, że braliśmy udział w tych pracach i to jest prawda, jednak nasze kluczowe uwagi nie zostały uwzględnione. I w tym jest problem – wyjaśniła.