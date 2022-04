Legia zagra z Lechią Gdańsk w Warszawie. Urzędnicy przypominają o remoncie Łazienkowskiej i objazdach

Objazdy dla autobusów

Po zakończeniu meczu (ok. godz. 21.45) na ulice wyjadą autobusy linii 911 , które będą kursowały na trasie: Torwar, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych do Wiatracznej.

Autobusy linii 108 i 162 , jadące w kierunku Metro Wilanowska i EC Siekierki, zatrzymują się na swoim stałym przystanku na ul. Myśliwieckiej za skrzyżowaniem z ul. Łazienkowską. Jadąc w drugim kierunku stają na tymczasowym przystanku Rozbrat 54 (zlokalizowanym ok. 15 m za przystankiem w lokalizacji stałej). Przystanek obowiązuje jako stały także dla linii 109 i 171 , które znowu dojeżdżają do pętli przy COS Torwar.

Jak dojechać na stadion?

Z Pragi-Południe autobusami linii 141, 158 bezpośrednio w okolice stadionu. Linią 111 lub 117 do przystanki Krucza z przesiadką do autobusów linii 109 lub 171 jadących na Torwar. 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce z przesiadką do autobusów linii 107, 141, 159, 185 lub 187 jadących do przystanku Zaruskiego (linie 107, 141, 159, 185, 187) lub Legia-Stadion (linie 141, 185).