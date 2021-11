Podpalili niemiecką flagę, zajęła się też kurtka dziecka

Na jednym z nagrań z marszu narodowców widać moment popalenia flagi Republiki Federalnej Niemiec. "Za to, że sześć milionów nas kurna wymordowali, tę chamską flagę trzeba spalić. Podpalaj ją, tę ku***" - mówi trzymający ją mężczyzna. Dalej padają kolejne przekleństwa i takie określenia jak "szwabska, faszystowska szmata".

Wokół mężczyzny stoi kilkanaście przyglądających się zajściu osób. Wiele z nich trzyma telefony i - prawdodopobnie - nagrywa lub fotografuje incydent. Gdy flaga staje w ogniu, zaczynają z niej odpadać płonące strzępy. Mężczyzna dalej polewa ją łatwopalną substancją. W pewnym momencie płomienie zajmują rękaw kurtki dziewczynki stojącej pośród gapiów. Nikt na to nie reaguje. Dziecko własną dłonią usiłuje ugasić ogień.

Policjanci analizują incydent ze spaloną flagą

Do sytuacji z niemiecką flagą odniósł się podczas wieczornej konferencji prasowej nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Mówił, że w trakcie marszu "nie brakowało incydentów" oraz że pojawiają się nagrania i materiały, które będą przez policję analizowane. - Wiemy już o pierwszych sygnałach związanych z flagą jednego z krajów europejskich - przyznał.

Jak tłumaczył, wspomniane zdarzenie nie wypełnia jednak znamion czynu z artykułu 137 paragraf 2 Kodeksu karnego, mówiącego o znieważeniu flagi państwa obcego, wystawionej przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy. Jak wyjaśnił, aby doszło do naruszenia przepisu, flaga musi być wyeksponowana przez dany podmiot.

Wiceszef MSWiA: mamy do czynienia z wykroczeniem zaśmiecania miejsca publicznego

Sprawę skomentował również w czwartek wieczorem wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, który był gościem Polsat News. - Po wstępnej kwalifikacji spalenia flagi niemieckiej na Marszu Niepodległości mamy do czynienia z wykroczeniem zaśmiecania miejsca publicznego - ocenił. - Kodeks karny wchodziłby w grę, gdyby spalono flagę wywieszoną przez instytucję, na przykład przed ambasadą - dodał.

Marsz narodowców zyskał państwowy status

Wiceszef MSWiA w rozmowie z PAP ocenił, że marsz był "najbezpieczniejszy w historii". - Marsz był legalny, a przez to bezpieczny i spokojny. Formuła państwowa umożliwiła godne celebrowanie najważniejszego naszego święta, w tradycyjnej formule, do której przyzwyczaiło się wielu Polaków corocznie przyjeżdżających 11 listopada do Warszawy - podkreślił.