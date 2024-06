Od kilku dni mieszkańcy Dolnego Mokotowa alarmują o drastycznie niskim poziomie wody w stawie na terenie Parku Sieleckiego. Na sąsiedzkiej grupie w mediach społecznościowych pojawiła się zdjęcia na wpół wyschniętego zbiornika. "Czy ktoś wie co się stało z wodą ze stawu w Parku Sieleckim? Jeszcze w piątek był normalny poziom wody, w weekend padał deszcz, a dziś taki smutny widok...".

"Mamy to pod kontrolą"

Niektórzy mieszkańcy sugerowali w komentarzach, że winowajcą opadającej wody może być prowadzona po sąsiedzku, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego, budowa tramwaju do Wilanowa. Rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni potwierdziła tę wersję.

- W związku z prowadzonymi w okolicy pracami budowlanymi został ograniczony dopływ wody do Kanału Sieleckiego, który to właśnie zasila staw w parku - przekazała redakcji tvnwarszawa.pl Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka stołecznej zieleni. - Od kilku dni obserwujemy obniżenie się zwierciadła wody w zbiorniku Parku Sieleckiego, mamy to pod kontrolą - dodała.