Koniec procesu "Froga". Prokurator: ulica to nie tor, ani scenariusz gry komputerowej

"Nie widzę u oskarżonego żadnej poprawy"

Zaznaczyła też, że Robert N. w czerwcu 2014 roku nie posiadał uprawnień do kierowania. - Ja nie widzę u oskarżonego żadnej poprawy – podkreśliła Mieczykowska. Stwierdziła, że po lekturze akt nasunęła się jej taka refleksja: - Ulica to nie tor, ani scenariusz gry komputerowej, na przykład GTA, którą czasami obserwuję, a mój młodszy syn w nią gra. Te sceny, które widziałam, są porównywalne, tylko inne miejsce, inny czas i inne państwo. Przynajmniej z tamtej gry można się historii nauczyć, a tutaj nie wiem czego.

"Po co cała ta ekwilibrystyka?"

- Wszystko zostało zrobione po to, żeby wyłuskać jedną sytuację drogową, hipotetyczną, która pozwoli zaciągnąć "Froga" przed oblicze sądu za to, co zrobił – przekonywał. - Jeżeli ta sprawa jest tak oczywista, to po co cała ta ekwilibrystyka towarzysząca postępowaniu przygotowawczemu? – pytał.