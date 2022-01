Dwa tygodnie czekania na pogrzeb. Na największym cmentarzu w Warszawie ponad 40 pochówków dziennie

Kilka dni temu dziennikarka Sylwia Czubkowska zwróciła uwagę na problem kolejek do pochówków na warszawskich cmentarzach. "Jak tata zmarł to okazało się, że najbliższy termin na mszę na Bródnie jest za 3 tygodnie. A tam są dwa kościoły. W każdym urzędzie, instytucji związanej ze zgonami kolejki. Dopiero tu widać jak ogromny jest dramat" - napisała na twitterze Czubkowska.

Problem w dużych aglomeracjach

- Gorzej jest niestety w dużych aglomeracjach. Wynika to często z tego, że w dużych aglomeracjach mamy do czynienia z cmentarzami komunalnymi i tam te kolejki wydłużają się - tłumaczył Czyżak. - Gdańsk, Warszawa, Poznań to są te miasta, gdzie kolejki sięgają dwóch tygodni - dodał.