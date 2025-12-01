Nowe przejście na Marszałkowskiej Źródło: C. Warś, Infoulice Warszawa

Wydawałoby się, że to drobna inwestycja, ale o jej potrzebie mówiło się co najmniej od dwóch dekad. Chodzi o przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Marszałkowską w osi ulicy Złotej, które zostały udostępnione na początku listopada.

- To mały krok dla mnie, ale spore ułatwienie dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do centrum z niego korzystać – mówił na krótkim filmie prezydent Warszawy, który stawia stopę na nowym przejściu.

Warszawiacy polubili nową "zebrę"

Nową "zebrę" przez ulicę Marszałkowską wytyczono w ramach przebudowy kwartału Złotej, Zgody, Moniuszki, Sienkiewicza i Jasnej. Przejście znajduje się w osi Złotej, prowadzi do Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy tzw. plac Centralny.

Przejście dla pieszych Marszałkowska-Złota

"Polubiliście nową zebrę na Marszałkowskiej, bo skraca i ułatwia drogę ze Złotej na plac Centralny. To nie jedyne przejście, które w ostatnich latach powstało w Nowym Centrum Warszawy" – można przeczytać w mediach społecznościowych "Nowego Centrum Warszawy".

Jak chwali się miasto, wszystkie przejścia poprawiły dostępność oraz ułatwiły dojścia na przystanki tramwajowe i autobusowe. Przejścia są sporym udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami oraz z wózkami i na wózkach, które przestały być skazane na schody i tunele w ważnych miejscach Śródmieścia.

Tu powstaną nowe przejścia naziemne

Miasto zapowiedziało, że w tej okolicy pojawią się z czasem kolejne naziemne przejścia. Teraz poinformowano o dalszych planach. "Nowych przejść w Nowym Centrum Warszawy będzie więcej. Następne pojawi się przy ulicy Sienkiewicza, a jednym z kolejnych będzie to przez Aleje Jerozolimskie, które połączy Bracką" – pisze Nowe Centrum Warszawy.

Jak podano, wśród planowanych do wytyczenia w niedalekiej przyszłości są też między innymi zebry przez Marszałkowską w Osi Saskiej (ze skraju Ogrodu Saskiego na plac Żelaznej Bramy) czy na wysokości ulicy Żurawiej.

Przypomnijmy, pierwszą "zebrę" przez Marszałkowską na wysokości ulicy Widok otwarto w 2022 roku. Wcześniej przez kilkadziesiąt lat centralnego fragmentu arterii w samym centrum Warszawy nie dało się przekroczyć naziemnym przejściem na odcinku pół kilometra. Pozostawały podziemne tunele, niedostępne dla osób na wózkach czy rodziców z wózkami.

