"Tym razem mieli dużo szczęścia, bo udało się im przejść na drugą stronę ulicy"

Mundurowi zwracają uwagę na to, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. "Nic go nie chroni, oprócz jego zdrowego rozsądku, rozwagi i ostrożności na drodze" - podkreślają w komunikacie. "Nikt tak nie zadba o nasze bezpieczeństwo, jak my sami możemy to zrobić. Na drodze może i łatwo o błąd, ale też nie każdy błąd można naprawić" - przestrzegają.