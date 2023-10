Sterroryzowali kasjerkę, próbowali ukraść pieniądze. Jeden z napastników zginął, drugi właśnie usłyszał wyrok

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że uznał winę oskarżonego oraz to, że sprawa "charakteryzuje się szeregiem bezspornych okoliczności". "Przebieg zdarzenia nie był kwestionowany. Oskarżony wraz ze swoim kolegom udali się do tego sklepu celem dokonania kradzieży" - zaznaczył sąd.

Doszło do szamotaniny, jeden z przestępców zginął

Do napadu na sklep przy ul. Wołomińskiej w Kobyłce doszło 8 stycznia tego roku. Dwóch napastników w kominiarkach ok. godz. 23.30 wtargnęło do lokalu. Przestępcy sterroryzowali kasjerkę i próbowali wyjąć z kasy utarg. "Wtedy wyszedł właściciel sklepu. Doszło do szamotaniny i właściciel ugodził jednego z napastników nożem" - informowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.