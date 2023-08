Zderzenie kilku pojazdów przy wjeździe do Warszawy. Są utrudnienia w ruchu

czytaj dalej

Akcja strażaków w Sulejówku trwa już trzeci dzień. Wjechał ciężki sprzęt, który zajmuje się przerzucaniem spalonych elementów. Następnie są one przelewane wodą. Wciąż widać dym. Strażacy apelują do mieszkańców, by ze względu na unoszący się w powietrzu pył profilaktycznie powstrzymali się od wychodzenia na zewnątrz.